Guvernérka ECB: Zvýšenie úrokov by teraz ohrozilo rast ekonomiky a infláciu by aj tak neznížilo

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:49 -

Finančné trhy predpokladajú, že ECB do decembra zvýši svoju depozitnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu. Podľa Lagardeovej by však takéto zvýšenie nevyriešilo vysoké ceny ropy ani výpadky v dodávateľských reťazcoch, ktoré tlačia infláciu hore.

"Nevyriešilo by to žiadny zo súčasných problémov," vyhlásila šéfka ECB. "Naopak. Ak by sme teraz postupovali príliš unáhlene, oživenie našich ekonomík by mohlo výrazne zoslabnúť a ohrozilo by to pracovné miesta," dodala. ECB podľa nej bude sprísňovať menovú politiku postupne a len v prípade, ak to podmienky dovolia.

Minulý týždeň ECB na svojom zasadnutí podľa očakávania ponechala svoju menovú politiku bez zmeny. Jej hlavná úroková sadzba v súčasnosti činí nula percent a depozitná sadzba mínus 0,5 percenta.

Hlavný ekonóm ECB Philip Lane tento týždeň uviedol, že súčasná situácia nevyžaduje výrazné sprísňovanie menovej politiky. Podľa guvernéra holandskej centrálnej banky Klaasa Knota by ECB mohla v tohtoročnom štvrtom štvrťroku zvýšiť úroky o štvrť percentuálneho bodu av prvom štvrťroku budúceho roka prikročiť k ďalšiemu zvýšeniu, uviedla agentúra Reuters

Miera inflácie v krajinách eurozóny v januári vystúpila na 5,1 percenta, čo je rekord od zavedenia eura pred dvadsiatimi rokmi. Európska komisia (EK) vo štvrtok predpovedala, že v tomto roku dosiahne priemerná inflácia 3,5 percenta. Mala by sa tak nachádzať výrazne nad dvojpercentným cieľom ECB.