Inflácia v USA naďalej zrýchľuje, je najvyššia za 40 rokov. Týždeň vo svete

Rekordná inflácia spôsobuje tlak na rast cien aj na FED

Inflácia v USA dosiahla rekordnú úroveň 7,5%, čím sa stala najvyššou od roku 1982. Ukazuje sa, že vývoj tu je mierne odlišný od vývoja v eurozóne. Zatiaľ čo polovicu európskej inflácie tvoria ceny energetických komodít, prípadne potravín, v USA začína byť čoraz väčší tlak na rast cien zo strany domácností. Dôvodom je rast platov, ktorý akceleruje. Tie za posledných 10 mesiacov až sedemkrát prekonali očakávania, ktoré sú v priemere nastavené na 0,4 % medzimesačne.



Práve rast platov tlačí na rast spotreby a následne aj na rast cien. Čo dokladuje nielen celkové číslo inflácie (7,5 %), ale najmä jadrová inflácia (6,0 %), ktorá je očistená od volatilných cien energií a potravín. Tie sa skloňujú ako hlavný akcelerátor rastu inflácie v eurozóne. Dáta vytvárajú tlak na centrálnu banku - FED, aby začala urýchlene konať. Tá už na poslednom zasadnutí avizovala, že bude sprísňovať menovú politiku, sťahovať stimuly z ekonomiky a v marci zvýši sadzby. No vo svetle nových skutočností jej členovia slovník ešte pritvrdili.



James Bullard, jeden z členov výboru FED-u, po zverejnení inflácie povedal, že na najbližšom zasadnutí vidí možnosť zvýšenia sadzieb o 0,5 %. To v preklade znamená, že by FED mohol urobiť až dve zvýšenia na jednom zasadnutí. Štandardne sa sadzby zvyšujú o 0,25 %. Taktiež otvoril otázku znižovania bilancie centrálnej banky, čo v preklade znamená sťahovanie peňazí z obehu.







Výsledková sezóna – druhý polčas

Výsledková sezóna firiem už tradične začína po skončení kvartálu. Aktuálne prebieha výsledková sezóna za 4. kvartál 2021, kedy firmy reportujú výsledky hospodárenia ziskovosti či predajov. Už tradične sú tieto dáta pozorne sledované investormi, pretože viac napovedajú o zdraví firiem a ich schopnosti generovať zisky. Čo sa skôr či neskôr prejavuje aj na samotnej cene akcií.



Aktuálne sa nám výsledková sezóna v US prehupla do svojej druhej polovice a zatiaľ sa zdá, že záver roka bol pre firmy úspešný. Odreportovalo 356 z 500 firiem, ktoré sú zahrnuté v indexe SP500. Ich ziskovosť prekonala v priemere očakávania o 7 % a predaje prekonali očakávania o 3 %. Medzi sektory, ktoré najviac prekonali očakávania, patria sektor finančných služieb, sektor cyklických tovarov či technologický sektor. Mierne zaostal priemysel. Ak sa pozrieme na európske firmy, je to veľmi podobné. Ziskovosť je prekonávaná v priemere o 8 % a predaje o 5 %.







Je pred nami pokojný týždeň?

Očakávame, že nový týždeň prinesie iba málo zásadných výsledkov. Budú medzi nimi maloobchodné tržby z US, ktoré sa očakávajú s medzimesačným rastom 1,7 %. Tiež zverejnia zápisnicu z posledného zasadnutia FED-u, ale tá by nemala priniesť nové, zásadné informácie pre investorov. Trhy aktuálne budú pozorne sledovať reakcie centrálnych bankárov, nové výsledky inflácie a započítavať možnosť rýchlejšieho rastu sadzieb.