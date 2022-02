Bitcoin: Je toto dočasný vrchol alebo nás čaká útok na 47 000 USD?

Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 17:02 -

Celkový trend a denný graf

Na to aby sme vedeli rozpoznať celkový trend, používame vždy denný graf. Na dennom grafe vidíme, že posledný rok ideme viac menej do strany. Striedajú sa nám obdobia rastu s obdobiami poklesov. Posledné obdobie a to konkrétne zhruba od polovice novembra až do minulého týždňa sme neustále klesali. Tento pokles mal veľkú razanciu a dynamiku. Bitcoin počas neho odpísal cez 50 % svojej ceny.

Minulý týždeň však prišiel zásadný zlom. Z hľadiska technickej analýzy sme zlomili hneď niekoľko dôležitých levelov a to konkrétne:

Trendovú líniu na dennom grafe

MA21 na dennom grafe

Vytvorili sme vyššie LOW a vyššie HIGH.



Aktuálne vidím na Bitcoine 2 základné cenové rezistencie, kde môže mať graf problém. Ide o hladiny:

46 158 – 47 131 USD 56 092 – 57 412 USD



Historicky sú tieto hladiny pre nás veľmi dôležité a významné a vždy na nich cena reagovala. Aktuálne sa nachádzame tesne pred touto prvou vyznačenou hladinou a vidíme, že Bitcoin začína mať opäť problémy. Aby sme si bližšie popísali krátkodobejšiu situáciu, tak sa poďme pozrieť na 4H graf



4H graf a krátkodobý vývoj

Čo sa týka 4- hodinového grafu, tak tam máme aktuálne dve možnosti. Na grafe je jasne vidieť odmietnutie ceny. Najbližšia hladina, kde by BTC mal reagovať je hladina 40 820 – 41 630 USD. Na tejto hladine sa bude rozhodovať o dvoch veciach. Buď tu ešte príde finálny pohyb na hladinu 47 664 USD a tým pádom otestujeme rezistenciu aj na dennom grafe alebo už aktuálna hodnota bol pre nás vrchol a Bitcoin bude v korekcii pokračovať. To aktuálne nevieme povedať, ale musíme si na to počkať.



Záver

V tomto momente by som bol trochu opatrnejší čo sa týka nákupov, lebo ako vidíte, tak krátkodobo nám cena začína jemne klesať. Bitcoin za posledný týždeň urobil veľmi dobrý rast a preto je logické, že cena mohla dosiahnuť svoj krátkodobý vrchol. S ďalším vývojom by som počkal na to čo sa stane na cenovej hladine 40 820 – 41 630 USD.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0

Upozornenie: Tieto informácie sú poskytované v rámci marketingovej komunikácie. Neobsahujú a nemali by byť chápané ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, ani ponuku či výzvu na zapojenie sa do akejkoľvek transakcie alebo stratégie s finančnými nástrojmi. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predpoveďou budúcej výkonnosti. Spoločnosť Zoznam, s.r.o. neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytnutých informácií ani za prípadné straty vyplývajúce z investícií založených na analýze, prognóze alebo iných informáciách.