SP vyzýva dôchodcov, aby ohlásili dlhší pobyt mimo trvalého bydliska

Ak dôchodcovia na dlhší čas zmenia adresu, na ktorej sa zdržiavajú, mali by SP o tom informovať. Adresu trvalého bydliska dôchodcu, či jej zmenu SP registruje, ale o zmene jeho pobytu bez nahlásenia sa nemá odkiaľ dozvedieť. Vďaka oznámeniu adresy sa informácie, ktoré SP zasiela, dostanú do rúk dôchodcu riadne a včas. Upozornila na to v piatok poverená riaditeľka komunikačného odboru Zuzana Dvoráková.

"Sociálnu poisťovňu by mal dôchodca informovať o zmene adresy, na ktorej sa zdržiava, predovšetkým vo vlastnom záujme, a to do ôsmich dní," poznamenala Dvoráková s tým, že ak sa dôchodca presunie na inú adresu bez zmeny trvalého či prechodného pobytu a novú adresu SP neoznámi, môže sa stať, že nedostane do rúk poštovú zásielku, ktorú očakáva, pretože prišla na adresu nahláseného pobytu.

V období začiatku kalendárneho roka sa SP stretáva s tým, že niektorí poberatelia dôchodkových dávok nedostanú napríklad rozhodnutia o valorizácii dôchodku alebo aj samotnú dôchodkovú dávku, ak ju poberali v hotovosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho trvalého bydliska. "O takejto zmene sa SP dozvie len vtedy, ak jej ju oznámi sám dôchodca. Čo sa týka adresy trvalého alebo prechodného pobytu, tie SP získava z registra fyzických osôb a nie je potrebné ich oznamovať," uzavrela Dvoráková.

SP spresnila, že oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa dôchodca zdržiava, môže písomne. A to buď neformálnou žiadosťou na pobočke, listom na ústredie SP, cez e-schránku, ak ju má aktivovanú a počas pandémie aj podpísanou naskenovanou žiadosťou a jej poslaním na adresu podatelna@socpoist.sk. Poisťovňa následne zaregistruje novú adresu, na ktorej sa dôchodca zdržiava.