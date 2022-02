Takmer polovica železničných priecestí v SR nie je dostatočne zabezpečená

dnes 12:01 -

Takmer polovica z viac ako 2000 železničných priecestí na Slovensku nie je zabezpečená, chýbajú dôležité bezpečnostné zariadenia, akými sú svetelné signalizácie či závory. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR s tým, že za štyri roky došlo k 175 vážnym nehodám, pri ktorých zomrelo 38 ľudí a ďalších 51 utrpelo ťažké zranenia a škody na majetku sa vyšplhali nad päť miliónov eur. NKÚ apeluje na Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), aby prijali opatrenia.

K mnohým incidentom by podľa úradu nemuselo dôjsť, ak by boli národné stratégie zvyšovania bezpečnosti na železničných priecestiach realizované dôsledne. "Kontrolóri však identifikovali výrazné riziká, ktoré sú spojené s nedodržiavaním termínov či absenciou merateľných ukazovateľov a monitorovaním stanovených cieľov," vyhlásil NKÚ.

V roku 2020 spravovali ŽSR 2074 železničných priecestí, z toho bola podľa kontrolórov takmer polovica (1003) nezabezpečená, prechody boli označené iba dopravnou značkou, teda bez svetelnej signalizácie či závor. Najčastejšie dochádzalo podľa NKÚ k nehodám na priecestiach vybavených len svetelnou signalizáciou, pričom na týchto úsekoch sa stalo 60 percent všetkých nehôd.

"Do budúcna by sa už pri projektovaní mali preferovať mimoúrovňové križovania železničných tratí a ciest. V prípade existujúcich rizikových miest je jedným z možných riešení využitie informačných technológií a vybudovanie monitorovacích kamerových bodov," povedal podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Pri tomto riešení by však, ako podotkol, bolo potrebné upraviť legislatívu tak, aby voči nezodpovedným vodičom bolo možné rýchlo vyvodiť prísnu osobnú zodpovednosť.

NKÚ zároveň upozornil na nenaplnené ciele, meškajúce termíny a neúčinný systém projektového riadenia v prípade zaistenia bezpečnosti priecestí. Ako jeden z príkladov uviedol, že štát do konca roka 2020 počítal s obnovou 37 priecestí, ukončených však bolo len päť priecestí z prvej etapy a na štyroch priecestiach prebiehali stavebné práce. "Akýkoľvek strategický dokument bez jasného finančného a časového plnenia môže byť len verbálnym želaním, ale nie reálne vykonateľným projektom," upozornil Andrassy. Pri nastavenom riadení projektov by podľa neho železničiari za rok dokázali zmodernizovať tri priecestia a pri tomto tempe by sa 75 priecestí podarilo opraviť za štvrťstoročie. "Nie za plánovaných šesť rokov," poznamenal Andrassy.