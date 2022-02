V niektorých mestách na Spiši sa náklady na energiu zvýšia o stovky tisíc eur

dnes 7:46 -

Poprad/Stará Ľubovňa/Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) – Náklady na elektrickú energiu stúpnu v niektorých mestách na Spiši aj o stovky tisíc eur, v Kežmarku majú cenu za dodávku zazmluvnenú na tri roky. Ako prvé upozorňovalo na neúmerné zvýšenie nákladov na elektrickú energiu mesto Spišská Nová Ves. Tamojšej samospráve bude na elektrinu podľa primátora Pavla Bečarika chýbať na tento rok až milión eur.

Náklady na elektrickú energiu pritom stúpnu v Spišskej Novej Vsi o dva milióny eur v porovnaní s rokom 2021. Chýbajúce zdroje mesto nevie nahradiť ani výraznými optimalizačnými krokmi, obrátilo sa preto so žiadosťou o pomoc na štátne orgány.

Susednej Levoči náklady na elektrickú energiu stúpnu odhadom o 300.000 eur. TASR to potvrdila Barbora Javorská z tamojšieho mestského úradu. „Plánujeme v tejto súvislosti požiadať o kompenzáciu zvýšených nákladov z rezervy vlády SR na základe prijatého uznesenia,“ uviedla Javorská.

Mesto Stará Ľubovňa spolu so svojimi organizáciami platí za elektrickú energiu približne 300.000 eur ročne. „Energiu sme obstarávali spoločne v roku 2020 na dva roky, to znamená, že tento rok máme ešte zazmluvnenú starú cenu. Pri aktuálnom zvyšovaní by bol nárast výdavkov v našom meste minimálne dvojnásobný,“ priblížil situáciu v najväčšom meste na severnom Spiši primátor Ľuboš Tomko. Dodal, že mesto má na takéto prípady rozpočtovú rezervu. Tá by však podľa neho nestačila na pokrytie celkových nákladov. „Mohli by sme šetriť na verejnom osvetlení, niektoré časti mesta by tak nesvietili celú noc. To ale nemá významný ekonomický efekt,“ skonštatoval Tomko.

Zazmluvnenú cenu za elektrickú energiu na tri roky dopredu majú v Kežmarku. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková v tejto súvislosti informovala, že nerátajú so zvyšovaním nákladov za elektrinu ani za plyn. „Cenu tepla spoločnosť Spravbytherm pre svojich odberateľov na tento rok taktiež nezvyšuje a cena tepla ostáva rovnaká ako vlani. Náklady na teplo a teplú vodu pre Kežmarčanov napojených na centrálne vykurovanie tak nestúpnu,“ ubezpečila Sosková.

Aj najväčšie mesto pod Tatrami ráta v tomto roku so zvýšením nákladov. „Máme svojho 'providera', ktorý nám na burze vysúťažil cenu, takže sme na tom ešte ako tak dobre. Zdražovanie v našom prípade bude na úrovni 300.000 až 400.000 eur, to sa týka hlavne osvetlenia. Cena za megawatt je teraz 147 eur, mali sme ho zhruba za 50 eur, ale aj tak sme na tom v porovnaní s inými mestami, kde bolo to zvýšenie ešte vyššie, veľmi dobre,“ zhodnotil primátor Popradu Anton Danko.

Dodal, že v súvislosti so zvýšením cien elektrickej energie už na prelome rokov pristúpili k obmedzeniam vo vianočnej výzdobe. Pokiaľ by sa ceny opäť dvíhali, samospráva je pripravená vypínať nočné osvetlenie v niektorých sekciách. Ide napríklad o nadjazdy a podjazdy na začiatku a na konci mesta, alebo časti mimo hlavných peších trás. Primátor zároveň potvrdil, že bližšie informácie ohľadom zvyšovania cien elektrickej energie v domácnostiach v najbližšom čase prinesie Popradská energetická spoločnosť.