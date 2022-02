Likvidita, riziko, výnos: Alternatívy sa obchodujú inak

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: SITA/AP

dnes 17:38 -

V prípade, že už máte dosť termínovaných vkladov, dlhopisov a akcií, môže sa vaša pozornosť upriamiť na niečo iné. Napríklad na vzácne či priemyselné kovy, energetické suroviny či poľnohospodárske komodity, veterány, mince, víno, šperky, komiksy, zberateľské kartičky, tenisky, umenie i nehnuteľnosti. Možností, kam investovať, je neúrekom. Alternatívy sú tu pre tých, ktorým sa tradičné investovanie zunovalo a chcú si investíciou spríjemniť príbytok či splniť detský sen.



Alternatívne investície poskytujú dvojitú radosť. Zo svojej existencie a z výnosu. V čom sú ešte od tradičných možností odlišné? Vo všetkom. „Ponúkajú možnosť vyššieho než bežného výnosu, prinášajú úplne iný typ rizika a s ich likvidnosťou to tiež nie je lepšie,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.



Likvidnosť

Alternatívnu investíciu je ľahko zaobstarať, no ťažšie je ju speňažiť. Neexistuje totiž obdobný trh, ako je trh s akciami či dlhopismi. „Alternatívy sa obchodujú inak – napríklad na aukciách. Aukcia nie je udalosť, ktorá sa koná denne. Kto chce predať, resp. dobre predať, potrebuje svoj predmet ponúknuť v správnom čase a na správnom mieste. Aukcia je tým miestom a časom, kde sa zhromažďujú záujemcovia o kúpu,“ vysvetľuje analytik.



Riziko

Volatilitu, teda denné kolísanie ceny, nie je možné dosiahnuť pri aktívu, ktorého cenu spoznáte až na aukcii. „Pri alternatívach sú iné riziká: dopravná nehoda, ten svojský smäd, hravý pes, kvapkajúca voda a podobne,“ upozorňuje Pavel Škriniar. Alternatívy sú totiž zväčša fyzické aktíva, ktoré potrebujú byť niekde uskladnené. Nedostatočné uskladnenie a z neho vyplývajúce znehodnotenie po fyzickej stránke je rizikom, s ktorým treba počítať. A uskladnenie je zase náklad, s ktorým treba počítať.



Výnos

To, prečo sú alternatívy zaujímavé a prečo z času na čas zaplnia dvojstranu v obľúbenom časopise, je nadpriemerný výnos. Alternatívy však ponúkajú dva výnosy: peňažný aj nepeňažný. Pravidelný výnos v podobe dividendy je možný iba v prípade poskytnutia na exhibíciu, no pravidelný nepeňažný výnos si majiteľ môže dopriať každý deň pohľadom na ňu.



Ako investovať

Môžete zájsť na stretnutie zberateľov mincí, kartičiek či komiksov a minúť svoje „drobné“. „Drobné“ nie je prehnané slovo. „V alternatívach by naozaj nemala byť podstatná časť investičného majetku,“ varuje analytik. Ak sa vám hromadné podujatia nepáčia, môžete využiť ponuku aukčného domu, prípadne inzerciu. Rozdiel môže byť v originalite aktíva a možnosti reklamácie „nedostatkov“. Odborné rady sa pri alternatívnom investovaní skutočne zídu. Prípadne môžete využiť nástroje kolektívneho investovania. Podielové fondy dnes naozaj ponúkajú široké možnosti investícií. „Nájsť fond investujúci do vín nie je problém. Ešte ľahšie je nájsť fond zameraný na investície do vzácnych kovov či iných komodít,“ uzatvára Pavel Škriniar.