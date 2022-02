SEC prijíma nové pravidlá zverejňovania pre súkromné kapitálové obchody a hedžové fondy

Zdroj: FT

Foto: SEC

dnes 17:23

Komisia hlasovala za prijatie série nových pravidiel, ktoré by si vyžadovali každoročné audity súkromných fondov, vrátane kancelárií spravujúcich rodinné majetky, pričom by sa zamedzilo niektorým poplatkom a zároveň znemožnilo preferenčné zaobchádzanie s niektorými investormi. FT.



Fondy ovplyvnené týmito novými pravidlami majú v správe aktíva v hodnote približne 18 biliónov dolárov, uviedla SEC. Regulácia prichádza v čase, keď veľkí investori, ako sú penzijné fondy a nadácie, prideľujú viac peňazí na takzvané „alternatívne“ stratégie aktív, vrátane nehnuteľností a infraštruktúry. Ako vysvetlil šéf SEC Gary Gensler, ide o firmy a hedžové fondy, ktoré majú dopad na širšiu ekonomiku prostredníctvom spoločností, do ktorých investujú. „Preto stojí za to sa pýtať, či môžeme v tejto oblasti podporiť väčšiu efektivitu, konkurenciu a transparentnosť."



Návrhy patria medzi najprísnejšie, ktoré sa doteraz uvalili na hedžové fondy a obchody s PE od prijatia zákona Dodd Frank Act pred desiatimi rokmi, keď sa americkí regulátori naposledy pokúsili zaviesť prísnejšie požiadavky na hedžové fondy a obchody so súkromným kapitálom.



„Toto je prelomový moment pre SEC,“ povedal Andrew Park, hlavný analytik progresívnej kampane Americans for Financial Reform. „Vyvíjajú spoločné úsilie, aby obišli masívny rast súkromných trhov, najmä za posledné desaťročie, a poskytli investorom informácie, ktoré potrebujú na prijímanie rozumných rozhodnutí." Gensler vyzval na väčšiu transparentnosť v súvislosti s poplatkami za správu, ktoré sú účtujú súkromné investičné firmy a hedžové fondy, ktoré podľa jeho odhadu predstavujú približne 250 miliárd dolárov ročne.



SEC sa tiež snaží zakázať praktiky, „ktoré sú v rozpore s verejným záujmom a ochranou investorov“ – dokonca aj fondmi, ktoré nie sú registrované v SEC. Predmetné postupy zahŕňajú účtovanie poplatkov spojených s nezrealizovanými službami, ako sú poplatky za zrýchlené monitorovanie. Navrhované pravidlá SEC hovoria napríklad aj o skrátení lehoty na vyrovnanie, čo by uvoľnilo prostriedky, ktoré sú makléri povinní uložiť v zúčtovacích strediskách na pokrytie prípadných strát pred dokončením obchodu.



Komisári SEC minulý mesiac hlasovali za navrhované pravidlá, ktoré by prinútili hedžové fondy okamžite informovať, keď utrpia extrémne straty alebo veľké výbery investorov, v snahe vyplniť medzery, ktoré boli odhalené v minulom roku. Nové pravidlá budú pravdepodobne čeliť vážnemu odporu zo strany odvetvia.