Binance, vedená najbohatším kryptomiliardárom sveta, vstupuje do Forbes

Investícia pomôže Forbesu uskutočniť jeho plán zlúčiť sa s verejne obchodovanou účelovou akvizičnou spoločnosťou v prvom štvrťroku. Investori sa v posledných mesiacoch stávajú čoraz skeptickejší voči obchodom SPAC vo všeobecnosti, a najmä k obchodom s médiami, uprostred širšieho poklesu akciového trhu. Binance nahradí polovicu zo 400 miliónov dolárov v záväzkoch od inštitucionálnych investorov, ktoré Forbes oznámil v auguste, uviedli ľudia, ktorí odmietli byť identifikovaní pred oznámením transakcie.



To by urobilo Binance jedným z dvoch najväčších vlastníkov Forbes, ktorý bude kótovaný na newyorskej burze cenných papierov pod tickerom FRBS, tvrdí zdroj. Kryptospoločnosť tiež získa miesta dvoch riaditeľov z deviatich celkových kresiel v predstavenstve.



Tento krok poukazuje na rastúci vplyv krypto sektora, ktorý zaznamenal prudký nárast ocenení a vytvoril novú triedu miliardárov uprostred globálneho záujmu o digitálne aktíva. Zatiaľ čo kryptospoločnosti vstúpili na burzu, pripojili svoje mená k športovým arénam a zaplavili rozhlasové vlny podporou celebrít, toto je prvá veľká investícia v tomto sektore do tradičného mediálneho sektora v USA.



Forbes založil pred viac ako storočím starý otec šéfredaktora a dvojnásobného prezidentského kandidáta Steve Forbes. V roku 2014 Forbes predal 95 % podiel spoločnosti Integrated Whale Media so sídlom v Hong Kongu v hodnote 475 miliónov dolárov.



Forbes, známy vďaka svojmu časopisu a modelu digitálneho publikovania, ktorý sa spolieha na prispievateľov, pracoval na diverzifikácii svojich príjmov licenčnými dohodami a elektronickým obchodom a snahami o priamy prístup k spotrebiteľom. Spoločnosť tvrdí, že prostredníctvom obsahu a podujatí oslovuje 150 miliónov ľudí.





Forbes je známy aj každoročným hodnotením najbohatších obchodných magnátov sveta. Je to kategória, do ktorej sa nedávno pripojil zakladateľ a generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao. Minulý mesiac bolo jeho čisté imanie odhadované na 96 miliárd dolárov, podľa Bloomberg News. Toto číslo je len konzervatívny odhad, ktorý nezahŕňa jeho osobné držby kryptomien, ale zároveň z neho robí ďaleko najbohatšieho podnikateľa v odvetví.

Investícia Binance naznačuje, že Zhao verí, že generovanie obsahu bude oblasťou rastu pre vývoj Web 3.0 . Web 3.0 sa týka decentralizovanejšej verzie internetu, ktorá využíva blockchain, ktorý tiež podporuje kryptomeny a nezameniteľné tokeny alebo NFT.



„Toto je prvý krok na trh, ktorý má skutočne vysoký potenciál, pokiaľ ide o prijatie nástrojov založených na webe 3.0,“ povedal človek oboznámený so stratégiou Binance. „Naše odvetvie zaznamenalo obrovský rast a myslíme si, že by ste museli byť hlupák, aby ste sa neinvestovali do týchto sektorov, ktoré sú zrelé na investície do infraštruktúry.“ Kryptomenoví zasvätenci tvrdia, že tento rok očakávajú záplavu obchodov, keďže spoločnosti využívajú obrovské sumy peňazí vyzbieraných v nedávnych kolách získavania finančných prostriedkov.