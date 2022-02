ECB vyzýva banky, aby počas rusko-ukrajinskej krízy posilnili svoju obranu proti kybernetickým útokom

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:43 -

Bankám v celej eurozóne sa odporúča, aby zvýšili svoju kybernetickú obranu, pričom regionálny regulátor uviedol, že táto otázka by mala byť hlavnou prioritou v čase zvýšeného geopolitického napätia. „Žiadame banky, aby posilnili svoje opatrenia v oblasti kybernetického režimu a pozreli sa na možný nárast útokov a nebezpečenstvo týchto útokov v budúcnosti,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii Andrea Enria, predseda dozornej rady Európskej centrálnej banky podľa agentúry Reuters. „Tiež upozorňujeme banky na potenciálne zhoršenie globálneho napätia, ktoré by skutočne mohlo spustiť ďalšie útoky.”



V rozhovore pre televíziu CNBC Enria uviedol, že ECB venuje „stále viac pozornosti schopnosti bánk zaistiť svoju bezpečnosť“. Enria povedal, že ECB si myslí, že „existuje obava“ týkajúca sa kybernetických útokov v širšom zmysle, ale podrobnosti neuviedol. „Je to zložitá oblasť,“ povedal a dodal, že centrálna banka potrebuje viac ľudí so správnymi zručnosťami na monitorovanie kybernetických útokov. „Týmto oblastiam venujeme zvýšenú pozornosť a skutočne očakávame, že banky posilnia svoju obranu.”



V súvislosti s Ruskom a potenciálom sankcií v prípade eskalácie napätia na ukrajinskej hranici Enria upozornil na priame vystavenie niektorých európskych bánk Rusku a Ukrajine, ale dodal, že to „nevyvoláva veľké obavy“, pretože sú relatívne obmedzené a financované lokálne.



Moskva poprela, že by mala v pláne napadnúť susednú Ukrajinu, ale na hranicu presunula približne 130 000 vojakov, tanky, rakety a dokonca zásoby čerstvej krvi. Kremeľ požaduje, aby sa Ukrajine nikdy nepovolilo stať sa členom vojenskej aliancie NATO, a tiež požaduje, aby organizácia znížila svoju prítomnosť vo východnej Európe.



Newyorské ministerstvo finančných služieb vydalo koncom januára varovanie finančným inštitúciám v ktorom upozorňovalo pred odvetnými kybernetickými útokmi v prípade, že Rusko napadne Ukrajinu a spustí americké sankcie, uviedla agentúra Thomson Reuters Regulatory Intelligence.



Hackeri s prepojeniami na Rusko boli v minulosti obvinení z niekoľkých veľkých kybernetických útokov vrátane neslávne známeho hacku SolarWinds na USA v roku 2020, ale krajina neprijala žiadnu zodpovednosť.