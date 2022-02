Postavenie ŤZP osôb na trhu práce sa zlepší, plénum schválilo novelu

dnes 12:16 -

Postavenie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb na trhu práce sa zlepší. Zabezpečiť to má poslanecká novela zákona, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Upravuje lehoty pri procese prepúšťania takéhoto zamestnanca.

Parlament zároveň odobril aj pozmeňujúci návrh poslanca Dominika Drdula (OĽANO), ktorý reagoval na pripomienky vlády. Na základe toho sa v konečnom dôsledku novelizoval zákon o službách zamestnanosti, pôvodne to bol Zákonník práce. Zároveň sa zmenila lehota z kalendárnych na pracovné dni.

Legislatíva v súčasnosti určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má v súčasnosti na vyjadrenie všeobecnú lehotu podľa správneho poriadku, ktorá predstavuje 30 dní.

"Zamestnávateľ stráca pre túto lehotu motiváciu vziať ŤZP osobu do pracovného pomeru a namiesto toho to obchádza prácou na dohodu alebo prácou načierno. Súčasný stav neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sme zamedzili vstupu ŤZP osoby na trh práce," skonštatoval Drdul, ktorý je jedným z predkladateľov zákona.

Cieľom poslaneckej novely zákona je preto zlepšiť podmienky ŤZP na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Lehota 30 dní na udelenie súhlasu príslušným úradom práce sa skráti na sedem pracovných dní.

Pôvodný návrh podľa ministerstva práce opomínal udeľovanie súhlasu úradu práce na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru so zamestnancom s ŤZP. Pozmeňujúcim návrhom sa podľa Drdula vyriešila aj táto výhrada.

Súčasne pribudla povinnosť zamestnávateľa notifikovať zamestnanca o tom, že žiada o udelenie súhlasu s jeho výpoveďou, mal by mu teda dať žiadosť v deň odoslania bezodkladne na vedomie.

Účinnosť zákona je stanovená na 1. apríla 2022. Všetky žiadosti o udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím, ktoré boli podané pred účinnosťou zákona, pôjdu podľa starej úpravy a tie, ktoré budú podané po účinnosti zákona, majú ísť už podľa novej úpravy.