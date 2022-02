Už prestaňte sabotovať investovanie

Zdroj: safalniveshak

Foto: getty images

dnes 0:06 -

So slovom „strata“ sú spojené negatívne emócie. Považuje sa za synonymum zlyhania. Slová strata, nesprávne, zlé a zlyhanie sa všetky považujú za z rovnakého súdka. Takže keď niekto príde o peniaze na akciovom trhu, vždy to prirovná k tomu, že sa mýlil. Podobne, keď niekto dosiahne zisk, predpokladá sa, že mal pravdu. Ale na akciovom trhu mať pravdu a dosahovať zisk nie je nevyhnutne to isté. A mýliť sa a utrpieť stratu tiež nie je to isté.



Personalizácia úspechov vedie ľudí ku katastrofálnemu neúspechu. Začnú považovať úspechy za osobný odraz svojich schopností a nie za výsledok využitia dobrej príležitosti, toho, že sa ocitli v správnom čase na správnom mieste, alebo dokonca že len mali jednoducho len šťastie. Myslia si, že ich samotná účasť na obchode zaručuje úspech. Tento jav sa označuje rôzne, za aroganciu, prílišnú sebadôvera, nadutosť. Ale spôsob, akým sa úspechy personalizujú, a procesy, ktoré urýchľujú následné zlyhanie, neboli nikdy jasne stanovené.



Inými slovami, úspechy a neúspechy sa personalizujú, keď sa do toho zapojí ego. A vkladanie ega je najrýchlejší spôsob, ako môžete sabotovať svoje investovanie.



Pravdou je, že investičné zisky a straty nikdy nie sú odrazom inteligencie alebo vlastnej hodnoty. V skutočnosti investovanie nie je o tom, či má človek pravdu alebo nie. Ide o rozhodovanie, ktoré nasleduje po dôkladnom zvážení. Je to miesto, kde zasievate semená budúcich výsledkov, či už dobrých alebo zlých.



Ale výsledok je len výsledok, ktorý sa nikdy nesmie brať osobne.

Keď oddelíte svoje ego od zlého výsledku, vytvorí to príležitosť, aby ste sa z toho poučili.

Keď oddelíte svoje ego od dobrého výsledku, zachráni vás to pred budúcimi katastrofami.







Warren Buffett rád hovorí, že prvým pravidlom investovania je „neprísť o peniaze“ a druhým pravidlom je „nikdy nezabudnúť na prvé pravidlo“. Vyhnúť sa strate by malo byť prvoradým cieľom každého investora. To neznamená, že investori by nikdy nemali podstupovať riziko akejkoľvek straty. „Neprísť o peniaze“ skôr znamená, že v priebehu niekoľkých rokov by investičné portfólio nemalo byť vystavené výraznej strate istiny.



Hoci si nikto neželá utrpieť straty, neviete to dokázať zo skúmania správania sa väčšiny investorov a špekulantov. Špekulatívne nutkanie, ktoré leží vo väčšine z nás, je silné. Vyhliadka na „obed zadarmo“ môže byť presvedčivá, najmä keď ostatní už zdanlivo dojedli.



Môže byť ťažké sústrediť sa na potenciálne straty, zatiaľ čo ostatní nenásytne siahajú po ziskoch a vám sa núkajú akcie v najnovšej „horúcej“ prvej verejnej ponuke. Vyhnúť sa strate je však najistejším spôsobom, ako zabezpečiť ziskový výsledok.



Vždy, keď akciový trh padne, máte pocit, že tí mocní vás chcú dostať. Ľudia vždy porovnávajú burzu s kasínom, keď prídu o peniaze. Takéto prirovnanie ale nedáva zmysel. V kasíne, čím dlhšie hráte, tým väčšia je vaša šanca, že odídete ako porazený. Kasíno má väčšie šance ako vy. To je matematika. Ale na akciovom trhu platí, že čím dlhšie investujete, tým väčšia je vaša šanca na úspech. Len tí, ktorí budú v blízkej budúcnosti predajcami akcií, by sa mali tešiť z rastu akcií, potenciálni kupujúci by mali oveľa radšej uvítať klesajúce ceny.





Čím viac budete vo všeobecnosti premýšľať o investovaní, tým viac to bude vyzerať ako masívne cvičenie na riešenie problémov. Aby ste v ňom uspeli, musíte zvládnuť sériu konceptov, ktoré sa môžu zdať nezlučiteľné. Paradoxom je, že ktorákoľvek z týchto myšlienok, ktorákoľvek strana argumentu, môže byť správna v rôznych časoch.

Najlepší investori sú intelektuálne flexibilní, ale k svojmu remeslu pristupujú ako k disciplíne so špecifickým procesom. Rozumejú pravdepodobnosti, ale chyby považujú za príležitosť poučiť sa. Používajú rôzne mentálne modely, z ktorých mnohé si môžu občas odporovať alebo viesť k odlišným výsledkom. Zapájajú sa do myslenia druhého rádu, používajú kontrafakty, uvedomujú si informačnú hygienu. Majú vysokú úroveň sebauvedomenia o svojich vlastných psychických stavoch.

Zručnosť v investovaní sa objaví v dlhodobom horizonte, ale séria správnosti z krátkodobého hľadiska môže spôsobiť, že ktokoľvek zabudne, aké dôležité je šťastie pri určovaní výsledku. Vo veľkej časti života je opakovanie matkou múdrosti. Robenie vecí znova a znova vytvára potrebné zručnosti. Príkladom môžu byť šachisti, alebo skúsení hudobníci. Málokedy urobia nesprávny ťah, alebo zahrajú nesprávnu notu. Rovnako zručnosť jedného dobrého hudobníka neruší zručnosť iných hudobníkov, to znamená, že to nesťažuje ostatným byť rovnako dobrými. To ale neplatí na finančných trhoch. Akcie „kvalifikovaných“ investorov sa navzájom rušia, pretože rýchlo zvyšujú ceny akýchkoľvek výhodných ponúk, vďaka čomu je šťastie hlavným faktorom, ktorý odlišuje jedného investora od druhého.



Je zrejmé, že neexistuje žiaden tajný spôsob, ako zarobiť peniaze, pretože ľudia, ktorí v tejto hre dlhodobo dosahovali úspechy, to robili pomocou veľmi odlišných a často protichodných prístupov. Ale jedna veľká lekcia, na ktorej sa takmer všetci títo ľudia zhodli, je, že naučiť sa, ako neprísť o peniaze, je dôležitejšie ako naučiť sa peniaze zarábať.