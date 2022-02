Inflácia cien energií prehlbuje ekonomickú nerovnosť: Čo môžu urobiť štáty a čo centrálne banky

Zdroj: the conversation

Prudký nárast cien plynu zvýši účty, poškodí spotrebu a prehĺbi už aj tak prudké inflačné tlaky. Zjavne to predstavuje veľkú hrozbu pre globálne ekonomiky, najmä vzhľadom na mnohé faktory geopolitickej nestability ako sú konflikt v Jemene, agresívna politika Ruska, financovanie plynu a bridlicovej ropy v Spojených štátoch atď. Spoločným menovateľom je obdobie neistoty.



Zároveň cena barelu ropy dosiahla významné úrovne a priblížila sa tým z roku 2014. Viaceré signály navyše naznačujú, že tento nárast bude pretrvávať. Vo štvrtom štvrťroku 2021 bola cena za barel Brentu, ktorý je medzinárodnou referenčnou hodnotou, v priemere 79 dolárov, no túto cenu by mohol zvýšiť nárast spotreby v Spojených štátoch amerických a v Číne. Svetová spotreba by tak podľa projekcií mala v roku 2022 vzrásť o 3,6 milióna barelov denne a v roku 2023 o 1,8 milióna.



Na strane ponuky ekonómovia z Úradu pre energetické informácie (EIA) predpovedajú, že produkcia ropy sa v roku 2022 zvýši o 5,5 milióna barelov denne, a to najmä vďaka Spojeným štátom, Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusku, ktoré spolu zodpovedajú za 84 % svetovej produkcie alebo 4,6 milióna barelov denne. Prirodzene by potom mohol nasledovať pokles cien, ale aj tieto prognózy sú veľmi neisté.



Toto zvýšenie cien energie by mohlo mať veľmi vážne dôsledky pre európske hospodárstva, najmä však pre spotrebiteľov. Veľkoobchodné ceny energií by dnes mohli skutočne zhoršiť inflačné tlaky spôsobené prekážkami dodávok v súvislosti s Covidom. Mnohé štúdie trvajú napríklad na vplyve zdražovania energetických produktov na zdražovanie potravín.



Zatiaľ čo pandémia už oslabila veľmi podstatnú časť populácie, nárast cien energií predstavuje čoraz väčšie výzvy v zmysle prehlbujúcich sa sociálno-ekonomických nerovností. Už dávno vieme, že zdražovanie energií sa samozrejme týka všetkých, no ešte vážnejšie je na tom cenovo citlivé obyvateľstvo, študenti, ľudia s nízkymi príjmami, ľudia bez možnosti prístupu k práci na diaľku, dôchodcovia atď.

Francúzsku sa pokúsilo pomôcť obyvateľstvu vyplatením šeku v hodnote 100 eur (oslobodených od dane) zameraného na tlmenie vplyvu tejto energetickej inflácie. Na podporu domáceho rozpočtu zo strany výkonnej moci štát vyčlenil 3,8 miliardy eur, z čoho jedna miliarda bude financovaná z dodatočnej DPH spojenej so zvýšením cien ropy. Toto opatrenie sa týka približne 38 miliónov jednotlivcov, ktorí zarábajú menej ako 2 000 eur v čistom. Tieto opatrenia, akokoľvek sú dôležité, nie sú dostatočné, najmä z dôvodu, že mnohí sa k pomoci nedostanú kvôli nedostatku dostupných informácií. Stále sa odhaduje, že 3,5 milióna francúzskych domácností je postihnutých energetickou chudobou.







Ostatné krajiny za francúzskymi hranicami sa naďalej držia názoru, že vrchol inflácie zostáva dočasný. Isabel Schnabelová, členka predstavenstva Európskej centrálnej banky, vyhlásila, že inflačný vrchol bol dosiahnutý vlani v novembri. Inflačné očakávania však naďalej rastú, čo zákonite podnietilo obavy zo zvýšenia úrokových sadzieb a sprísnenia menovej politiky kvantitatívneho uvoľňovania zo strany centrálnych bánk. Takéto sprísňovanie však môže podkopať rast. Súčasná situácia odzrkadľuje situáciu po ropnom šoku v Spojených štátoch na konci 70. rokov 20. storočia. S cieľom zastaviť infláciu nad 10 % pristúpil predseda Fedu Paul Volcker k prudkému zvýšeniu kľúčových sadzieb, čo ale viedlo k recesii.



Aby sa predišlo takejto situácii, niektoré krajiny zvažujú iné kroky. Napríklad Spojené kráľovstvo hovorí o poskytovaní štátom garantovaných úverov firmám v energetickom sektore. Významní dodávatelia už hľadali podporu na pokrytie nákladov na prevzatie zákazníkov firiem, ktoré skrachovali pre rastúce ceny plynu.



V trochu inej logike urobilo Španielsko oveľa razantnejší krok. Zisky v miliardách eur presmerovalo z energetických spoločností na spotrebiteľov a následne zastropovalo zvyšovanie cien plynu. Straty na príjmoch operátorov Iberdrola (IBE.MC) a Endesa (ELE.MC) sa odhadovali na jednu miliardu eur a činy týchto spoločností boli prísne sankcionované.



Bez toho, aby sme zašli tak ďaleko, ponúka sa niekoľko ďalších zbraní na vysporiadanie sa s masívnym nárastom cien energií. Vlády môžu vyzvať spoločnosti pôsobiace v energetickom sektore, aby prevzali zodpovednosť, najmä zmiernením svojich politík rozdeľovania dividend a spätného odkupovania akcií. Môžu cielene znížiť DPH na energetické produkty. Zastropovať ceny lepším riadením dodávok. Pokiaľ ide o elektrinu, prijať zvýšenie stropu pre regulovaný prístup k jadrovej elektrickej energii, čo je mechanizmus, ktorý umožňuje alternatívnym dodávateľom nakupovať jadrovú elektrinu za nižšiu cenu. Ak budú tieto inflačné tlaky na ceny energií pokračovať, vlády a centrálne banky budú nevyhnutne nútené konať. V opačnom prípade by globálna ekonomika mohla zažiť návrat k stagflácii, teda kombinácii vysokej inflácie a nízkeho rastu.