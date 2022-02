Rokovanie o strategickom agropláne vláda prerušila do budúceho týždňa

dnes 16:01 -

Rokovanie o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 vláda prerušila, rokovať o materiáli bude na budúci týždeň. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

"Je to veľmi závažný materiál. Ja som sa celý minulý rok dovolával toho, aby sme na ňom pracovali. Napokon k tej spolupráci (s ministerstvom pôdohospodárstva, pozn. TASR) do istej miery došlo. Mali sme stovky výhrad, aj zásadných, z ktorých mnohé boli (do materiálu) zabudované, ale niektoré ešte stále chýbajú. Pri prerokovávaní som tieto výhrady predniesol. Na vláde prišlo k dohode, že rokovanie (o materiáli) sa prerušuje a pán minister (Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva) bol požiadaný, aby predložil zreteľnú koncepciu," priblížil šéf Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Zdôraznil, že v strategickom pláne ide o vyše 4 miliárd eur. "Keď si uvedomíme, koľko debaty je okolo plánu obnovy, ktorý obsahuje asi 6 miliárd eur, tak spomínané 4 miliardy eur mali prejsť na vláde iba dvoj-, trojminútovou rozpravou. Myslím, že je veľmi správne, že si vláda od pána ministra Vlčana (nominant OĽANO) vyžiadala kvalitnú odbornú prezentáciu. Aj moje ministerstvo na ňu pozve svojich odborníkov," spresnil.

Štyri miliardy eur majú podľa Budaja ísť do ekologizácie poľnohospodárstva. "Táto ekologizácia bola aj v EÚ predmetom dlhodobého boja. Aj tam majú vplyv rôzne potravinárske monopoly, ktoré nechcú dať šancu novým možnostiam. Všade okolo tohto biznisu je veľká polemika a my chceme, aby sme sa na Slovensku dostali ďalej," poznamenal.

Upozornil, že v SR je iba 40 % domácich (potravinárskych) výrobkov na pultoch. Okolité štáty sú na tom oveľa lepšie, nehovoriac o podpore malých farmárov. "Vidíme nevyhnutnosť, aby sa do krajiny vracali mladí ľudia, pretože na vidieku žije prestarnutá a často sociálne veľmi zanedbaná štruktúra, ktorá ani zďaleka nepripomína tú energiu, ktorá kedysi v týchto vidieckych krajoch bola," doplnil.

Je podľa neho správne o Spoločnej poľnohospodárskej politike ďalej diskutovať. "Nedosiahli sme napríklad dohodu v tom, že by obe ministerstvá (životného prostredia aj pôdohospodárstva) podpísali presnejšiu dohodu o spolupráci pri ekologických opatreniach v oblasti pôdohospodárstva. Malá časť financií by išla aj na podporu práce Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá sa celé roky vykonáva aj na pôdohospodárskej činnosti. Chceme presadiť, aby SIŽP cítila podporu aj z programov Spoločnej poľnohospodárskej politiky," povedal.

"Zatiaľ sme sa (z rokovania vlády) rozišli s tým, že o týždeň pokračujeme v diskusii o Spoločnej poľnohospodárskej politike. Verím, že úspešne. Dovtedy by mala prebehnúť odborná prezentácia," dodal Budaj.