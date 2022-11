Prečo je zlato oveľa drahšie než chlieb

Zdroj: Mises Institute

Foto: getty images

dnes 0:28 -

Populárna ekonómia vysvetľuje tento zákon z hľadiska uspokojenia, ktoré človek získa z konzumácie určitého tovaru. Napríklad, jednotlivec môže získať obrovské uspokojenie z konzumácie jedného kopčeka zmrzliny. Uspokojenie, ktoré získa z konzumácie druhého, môže byť tiež veľké, ale nie také veľké ako uspokojenie z prvého. Spokojnosť zo spotreby tretieho kopčeka bude pravdepodobne ďalej klesať a tak ďalej. Ekonómovia dospeli k záveru, že čím viac akéhokoľvek statku spotrebujeme v danom období, tým menej spokojnosti alebo užitočnosti získame z každej ďalšej jednotky. Z toho vyplýva, že ak uspokojenie z dodatočnej jednotky statku klesá, keď ho spotrebúvame stále viac a viac, cena, ktorú sme ochotní zaplatiť za jednotku statku, tiež klesne.



Ak by sme sa držali týchto myšlienok a vezmem si množstvo zlata, ktorého je relatívne menej ako chleba, potom by mala byť cena zlata vyššia ako cena chleba, pretože úžitok získaný z dodatočnej jednotky chleba bude oveľa nižší ako výhoda získaná z dodatočnej jednotky zlata. Na rovnakom základe možno tiež odvodiť, že hoci je vzduch nevyhnutný pre ľudský život, pre jeho takmer neobmedzený prísun je pravdepodobné, že jednotlivci mu prisúdia oveľa nižšiu cenu ako chlebu.



Užitočnosť v tomto rámci zmýšľania je prezentovaná ako určité množstvo, ktoré rastie pomalším tempom, keď človek spotrebúva alebo používa viac určitého tovaru. Vzhľadom na to, že užitočnosť je prezentovaná ako nejaká celková veličina, nazývaná aj celková užitočnosť, je tu možné použiť matematiku, aby sme zistili aká je dodatočná užitočnosť alebo hraničná užitočnosť. Pri tomto spôsobe myslenia sa ľudské konanie neriadi rozumom, ale biologickými potrebami.



Rakúska škola má iné vysvetlenie. Podľa Carla Mengera, zakladateľa rakúskej školy, jednotlivci priraďujú priority rôznym cieľom, ktoré chcú dosiahnuť. Štandardom pre stanovenie priorít je život jednotlivca. Tie ciele, ktoré sú nanajvýš dôležité pre udržanie života jednotlivca, budú mať najvyššie skóre, zatiaľ čo ciele, ktoré sú menej dôležité pre zachovanie života, budú priradené nižšie.



Čo sa týka rozdielov v dôležitosti, ktorú pre nás majú rôzne uspokojenia, je predovšetkým najbežnejšou skúsenosťou, že pre mužov majú najväčší význam väčšinou uspokojenia, od ktorých závisí udržanie života, a že ostatné uspokojenia sú odstupňované podľa stupňa trvania a intenzity rozkoše, ktorá od nich závisí. Ak si teda hospodárni muži musia vybrať medzi uspokojením potreby, od ktorej závisí udržanie ich života, a inou, od ktorej závisí len väčšia alebo menšia miera blahobytu, zvyčajne uprednostnia tú prvú.



Pozrime sa na príklad pekára, ktorý upiekol štyri bochníky chleba. Štyri chleby sú prostriedky, ktoré používa na dosiahnutie rôznych cieľov. Povedzme, že jeho najvyššou prioritou alebo najvyšším cieľom, pokiaľ ide o zachovanie života, je mať bochník chleba pre osobnú spotrebu. Bochník chleba je pre neho nanajvýš dôležitý, aby sa udržal pri živote. Druhý bochník chleba mu umožňuje zabezpečiť si päť paradajok na osobnú spotrebu. Prostredníctvom piatich paradajok dosiahne pekár svoj druhý najdôležitejší cieľ, pokiaľ ide o zachovanie života. Aby si zaistil päť paradajok, musí za ne vymeniť bochník chleba. Povedzme, že bol úspešný a našiel pestovateľa paradajok, ktorý súhlasí s výmenou svojich piatich paradajok za bochník chleba. Tretí bochník chleba použije, aby ho vymenil za tretiu najdôležitejšiu vec, košeľu. Nakoniec sa rozhodne, že svoj štvrtý bochník chleba využije na kŕmenie divých vtákov. Je to pekárov štvrtý cieľ, najmenej dôležitý. Štvrtý bochník chleba je poslednou jednotkou v celkovej zásobe a nazýva sa aj marginálna jednotka alebo jednotka na okraji. Okrajová jednotka zabezpečuje najmenej dôležitý cieľ. Prípadne môžeme povedať aj to, že pokiaľ ide o život, okrajová jednotka poskytuje najmenší úžitok.







Na dosiahnutie druhého a tretieho cieľa musel pekár vymeniť svoje zdroje – bochníky chleba – za tovar, ktorý by slúžil na dosiahnutie jeho cieľov. Bochník chleba sám o sebe nie je vhodný na splnenie služieb, ktoré poskytuje košeľa. Daný cieľ určuje konkrétne prostriedky, ktoré si jednotlivec pravdepodobne vyberie na dosiahnutie tohto cieľa. Napríklad, aby si pekár dokázal zaistiť cieľ, mať košeľu, musel si vybrať spomedzi rôznych košieľ tú najvhodnejšiu pre jeho konkrétny účel, povedzme, aby mal pracovnú košeľu. Ako pekár môže dospieť k záveru, že košeľa musí byť bielej farby a musí byť vyrobená z tenkého priedušného materiálu, aby sa cítil pohodlne pri práci pri horúcej peci.



Okrem toho sa dá vyvodiť aj to, že účel pripisuje dôležitosť použitému zdroju. To znamená, že prvý bochník chleba má oveľa väčšiu dôležitosť ako druhý bochník chleba, pretože prvý bochník chleba zabezpečuje dôležitejší cieľ. Keďže ciele jednotlivca určujú jeho ocenenie prostriedkov a tým aj jeho voľby, vyplýva z toho, že tú istú vec bude jednotlivec oceňovať odlišne v dôsledku zmien vo svojich cieľoch.



Hoci jednotlivci spravidla pripisujú zlatu väčšiu hodnotu ako vode, nemusí to tak byť vždy. Na potlačenie smädu v púšti potrebuje jedinec vodu. Akékoľvek zlato v jeho vlastníctve mu v tomto smere nepomôže. Jednotlivec prisúdi najvyššie hodnotenie tomu, že má vodu na udržanie svojho života v púšti. Zlato tu bude mať veľmi nízky význam.



Späť k pekárovi. Každý zo štyroch chlebov, ktoré vlastní, sú vzájomne zameniteľné, ako si teda bude vážiť každý zo štyroch chlebov? Každý si bude vážiť v súlade s tým najmenej dôležitým cieľom, ktorým je kŕmenie voľne žijúcich vtákov. Prečo ten najmenej dôležitý cieľ slúži ako štandard na oceňovanie bochníkov chleba? V prípade, že by pekár použil prvý cieľ ako štandard na priraďovanie hodnoty každému bochníku chleba, druhý, tretí a štvrtý chlieb by bol oveľa hodnotnejší. Aký by potom malo zmysel vymeniť niečo, čo sa cení viac, za niečo, čo sa cení menej? Výmena chleba za päť paradajok, čo je pekárov druhý cieľ, má priradenú nižšiu hodnotu ako prvý cieľ. V prípade, že by pekár priradil bochníku chleba vyššiu hodnotu ako piatim paradajkám, s najväčšou pravdepodobnosťou by k výmene nedošlo. Tým, že štvrtý bochník chleba je poslednou jednotkou v celkovej zásobe, nazýva sa aj marginálna jednotka. Keby mal pekár len tri bochníky chleba, každý bochník by hodnotil podľa tretieho cieľa, podľa košele. Košeľa je zaradená vyššie ako kŕmenie voľne žijúcich vtákov.



Z toho môžeme usudzovať, že s klesajúcou ponukou chleba si každý bochník chleba bude vážiť oveľa viac ako pred poklesom. A naopak, keď ponuka chleba stúpa, každý bochník sa bude hodnotiť menej ako pred zvýšením ponuky.







Dôležité je aj to, že ciele nie sú stanovené svojvoľne, ale odstupňované podľa ich dôležitosti pre zachovanie života. Ak by pekár zoradil svoje ciele náhodne a bez akéhokoľvek premýšľania, riskoval by ohrozenie svojho života. Vyčlenenie väčšiny zdrojov na oblečenie a kŕmenie divých vtákov a veľmi málo na nasýtenie seba by znamenalo riziko oslabenia.



V Mengerovom prístupe užitočnosť nie je o kvantite, ale o prioritách, či zoradení rôznych cieľov s ohľadom na život jednotlivca. Nemožno však sčítať priority ako také. V dôsledku toho hraničná užitočnosť nie je, ako tvrdí mainstreamová perspektíva, doplnkom k celkovej užitočnosti, ale skôr užitočnosťou hraničného cieľa. Keďže celkovú užitočnosť nemožno kvantifikovať, sú sporné rôzne ekonomické modely, ktoré využívajú matematické metódy založené na názore, že takýto súčet existuje.



Keď napríklad hovoríme o „maximalizácii“ úžitku spotrebiteľa, nemáme na mysli určitú zásobu alebo množstvo niečoho, čo sa má maximalizovať. Hovoríme o najvyššej pozícii na hodnotovom rebríčku jednotlivca. Podobne je to s užitočnosťou ako množstvom a „celkovou užitočnosťou“ niekoľkých jednotiek. V skutočnosti neexistuje žiaden takýto vzťah a neexistuje nič také ako „celková užitočnosť“, iba hraničná užitočnosť väčšej jednotky. Veľkosť jednotky závisí od jej relevantnosti pre konkrétnu akciu.



Oba prístupy, tak mainstreamový, ako aj Mengerov, zdôrazňujú dôležitosť relatívneho množstva tovaru pri určovaní jeho ceny. Rozdiel je však v tom, že mainstream sa spolieha na psychológiu, zatiaľ čo Menger zdôrazňuje dôležitosť účelu, ktorý tovar pomáha dosiahnuť. Mainstreamový prístup zdôrazňuje uspokojenie jednotlivca z dodatočnej jednotky veci, Mengerov rámec zdôrazňuje fakty reality, ktoré je potrebné zistiť a zvážiť pre zachovanie života.

Opäť príklad s pekárom. Preto, aby si zachoval život, potrebuje bochník chleba, to je nanajvýš dôležité, aby bol zdravý. Dôležité je mať aj pracovnú košeľu. Musí sa rozhodnúť, akú košeľu by mal mať, v ktorej sa bude cítiť pohodlne. Na to všetko musel prísť. Jeho rozhodnutie bude založené na myšlienkovom procese. V mainstreamovom prístupe sa užitočnosť považuje za nejaký druh veličiny, ktorá môže podliehať pravidlám matematiky. To však neplatí v Mengerovom rámci, kde užitočnosť odkazuje na poradie tovaru vzhľadom na život, ktorému je priradený najdôležitejší cieľ. Okrem toho sa v mainstreamovom prístupe kladie silný dôraz na indiferenčné krivky, ktoré by údajne mohli byť nápomocné pri pochopení rozhodnutí jednotlivcov. Ľahostajnosť však nemá nič spoločné s účelovým správaním jednotlivcov. Pri konfrontácii s rôznymi tovarmi sa jednotlivec rozhoduje na základe vhodnosti tovaru, ktorý má byť použitý ako prostriedok na dosiahnutie rôznych cieľov, ktoré sú zoradené vzhľadom na život jednotlivca.



Asi by bolo zbytočné diskutovať o hraničnej užitočnosti tovaru bez toho, aby sme sa odvolávali na účel, na ktorý tento tovar slúži. Teória hraničného úžitku, ako ju prezentuje populárna ekonómia, opisuje jednotlivca bez akýchkoľvek cieľov, ktorého poháňajú psychologické faktory. To by ale znamenalo, že ento jednotlivec sa vedome nesnaží dosiahnuť svoje ciele.