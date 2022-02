Dovoz motorových palív v externej nádrži nad 10 litrov podlieha dani

dnes 13:16 -

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže fyzická osoba na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu desať litrov, upozornila v stredu Finančná správa (FS) SR.

"Platí tiež, že fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznania a zaplatiť spotrebnú daň z minerálneho oleja z množstva prevyšujúceho v bežnej nádrži a v jednej prenosenej nádrži s objemom do desať litrov (vrátane), ak jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne päť eur," spresnila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Pokiaľ si fyzická osoba na súkromné účely natankuje väčšie množstvo, musí si vypočítať spotrebnú daň s použitím aktuálnej sadzby spotrebnej dane, bezodkladne podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň.

Kontrolovať množstvá dovážaných pohonných látok môže colný úrad. Ten je oprávnený zastavovať vozidlá a zisťovať množstvá prepravovaných látok. Pokiaľ kontrolovaná fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia pohonných látok, tak okrem vzniku daňovej povinnosti je colný úrad povinný jej uložiť aj pokutu od 100 do 100.000 eur. Na preukázanie pôvodu pohonných látok stačí pokladničný doklad. Pokuta za nepodanie daňového priznania je od 30 do 16.000 eur.