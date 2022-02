Pandémia a fajčenie: Ako ovplyvňuje cena tabaku jeho spotrebu pri ekonomickom raste a pri poklese

Zdroj: the conversation

V decembri 2021 akademický časopis Tobacco Induced Diseases, ktorý publikuje výskumné práce súvisiace s prevenciou a kontrolou užívania tabaku na celom svete, zverejnil článok Meranie anomálií v predaji cigariet s použitím oficiálnych údajov zo španielskych provincií. Článok poukazuje na to, že v oficiálnych údajoch o predaji tabaku v Španielsku sú náznaky nedostatočnej účinnosti zvýšenia cien ako opatrenia na kontrolu spotreby.



Vo vedeckej komunite sa bežne uznáva, že vo vyspelých krajinách 10 % zvýšenie ceny tabaku znamená 4 % pokles dopytu po takýchto výrobkoch. To znamená, že ak v krajine každý fajčiar „skonzumuje“ 100 balení cigariet ročne a priemerná cena je 5 eur, zvýšenie o 50 centov spôsobí, že každý fajčiar spotrebuje o 4 škatuľky za rok menej.



Vzhľadom na návykový charakter tabakových výrobkov, skutočne môže príjem ovplyvňovať ich spotrebu? O príjme ľudí ako o relevantnom faktore spotreby tabaku sa toho napísalo veľa. Zo všetkých dostupných vedeckých dôkazov na makroúrovni možno zdôrazniť tri.



Asymetria vplyvu rozdielov v príjmoch na spotrebu tabaku

Keď sa príjem ľudí zvýši, účinok na spotrebu tabaku je odlišný od účinku zníženia príjmu na spotrebu. Článok publikovaný v časopise Public Health v roku 2020 ukazuje, že kým 10 % nárast príjmu ľudí generuje 4 % nárast spotreby cigariet, 10 % pokles príjmu spôsobuje pokles spotreby tabaku až o 35 %. Toto je možno jedno z hlavných vysvetlení toho, čo sa stalo po roku 2007, na začiatku veľkej recesie. Rast cien od tohto dátumu spolu so silnou krízou spôsobili v období 2007-2011 pokles predaja cigariet o polovicu.

Príjem ako determinant spotreby tabaku

Je zrejmé, že príjem ľudí je faktorom, ktorý určuje efektivitu zvyšovania cien. To znamená, že zvýšenie cien je účinné iba vtedy, keď nerastie zároveň aj príjem.



Vplyv vývoja HDP a miery nezamestnanosti na spotrebu tabaku

Keďže sa expanzie a recesie v ekonomike merajú na makroekonomickej úrovni, zásadne podľa HDP a miery nezamestnanosti, posledný kľúčový bod súvisí s touto problematikou. V článku publikovanom v International Journal of Health Economics and Management sa uvádza, že pri ekonomických expanziách je premennou, ktorá ovplyvňuje spotrebu tabaku, HDP, zatiaľ čo v recesiách je premennou nezamestnanosť, ktorá zasahuje do spotreby tabaku. Zdá sa teda, že keď spotrebitelia prídu o prácu, táto situácia sa odrazí na spotrebe tabaku.







Dá sa teda tvrdiť, že cena je účinným mechanizmom na kontrolu fajčenia, najmä ak príjem neneguje jeho účinok. Inými slovami, zvyšovanie cien v obdobiach boomu nemá veľmi výrazný vplyv na spotrebu cigariet, zatiaľ čo v časoch recesie, najmä keď rastie nezamestnanosť, má silný vplyv na spotrebu tabaku.



Efektívnosť zvyšovania cien v pohraničných oblastiach

Problém fajčenia pretrváva, ak zostáva lacné a dostupné. Riešenie problému by bolo v izolovanej spoločnosti veľmi jednoduché. Teoreticky by zvýšenie ceny tabaku na prahové hodnoty, ktoré z neho urobia nedostupný tovar, by nepochybne mohlo vykoreniť fajčenie. Realita je však o niečo zložitejšia, a to aj z geografického hľadiska. Silné deformácie sú pozorované na hraniciach s krajinami, kde je veľký cenový rozdiel. Oblasti, v ktorých dochádza k deformáciám, sú tiež najcitlivejšie na zmeny cien. Zatiaľ čo napríklad vo veľkých mestách klesne dopyt po tabaku o 4 % pri zvýšení ceny o 10 %, na vidieku môže spôsobiť zvýšenie ceny tabaku o 10 % pokles dopytu po legálnych výrobkoch aj o viac ako 10 %.







Pandémia, hranice a tabak

Covid-19, ako každá iná pandémia, nie je najlepším scenárom pre verejné zdravie, no nepochybne poslúžil na vysvetlenie geografických deformácií, ktoré znamenajú, že zvyšovanie cien tabaku nie je účinným mechanizmom pre všetky regióny. V dôsledku COVID-19 sa hranice uzavreli a udialo sa niečo, čo sa považovalo za utópiu. Z oficiálnych údajov bolo možné vidieť, že v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka klesol predaj tabaku v Španielsku v apríli 2020 v pohraničných oblastiach s Francúzskom až o 180 %. Kým v Cádize, provincii hraničiacej s Gibraltárom, predaj vzrástol.

Stručne povedané, ak chcete použiť cenu ako mechanizmus kontroly fajčenia, je potrebné zvážiť niektoré kľúčové faktory. Príjem, nezamestnanosť a možnosť zohnať si fajčivo lacnejšie sú určujúcimi faktormi, ktoré treba brať do úvahy. Zvýšenie ceny vo väčšom rozsahu ako rast príjmu, spolu s prísnou hraničnou kontrolou, môže byť riešením, ako urobiť z nárastu ceny účinné opatrenie na kontrolu tabaku. Ako to platí v mnohých odvetviach, ani tu jednoduché riešenia na zložité problémy neexistujú.