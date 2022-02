Firma Punch Precision týždenne testovala v priemere približne 15 ľudí

dnes 16:01 -

Spoločnosť Punch Precision Detva počas povinného testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19 týždenne testovala v priemere približne 15 ľudí. V stanovisku spoločnosti to pre TASR uviedol Gejza Póša z Punch Campus.

Firmy už môžu požiadať o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov za január. Žiadosti je možné podávať elektronicky cez portál verejnej správy. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako Póša poznamenal, vlani bolo 99 testovaných zamestnancov. „Sadzba v roku 2021 bola šesť eur, čiže mali by nám preplatiť 594 eur,“ podotkol. V tomto roku má podľa neho spoločnosť 72 testovaných zamestnancov, sadzba je päť eur, čo je preplatená suma 360 eur. „Spolu je to 954 eur. Nie je to však presná a konečná suma, stále ľudia nosia doklady za január a aj za december,“ ukončil.

Za december sa bude preplácať za jeden test päť eur, za január je suma kompenzácie stanovená na štyri eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého zamestnanca. Ministerstvo hospodárstva odhaduje náklady na preplatenie povinného testovania zamestnancov spolu za mesiace december a január na približne 60 miliónov eur. O túto sumu rezort už požiadal aj ministerstvo financií.