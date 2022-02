M. Viskupič: Novela o rozpočtovej zodpovednosti sa zrejme opäť presunie

dnes 15:46 -

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa zrejme bude znova presúvať na ďalšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Tvrdí, že pravdepodobne sa najprv schvália výdavkové limity a rokovania o dlhovej a daňovej brzde by pokračovali neskôr.

Dohoda na ústavnom zákone, ktorý je už v druhom čítaní, podľa jeho slov nie je. Priblížil, že najpravdepodobnejší scenár bude taký, že sa schvália najprv výdavkové limity, pretože ide o míľnik v pláne obnovy. To sa podľa neho môže udiať dvoma spôsobmi, buď sa to dá priamo do ústavného zákona, ktorý však na prijatie vyžaduje minimálne 90 hlasov poslancov, alebo sa to vloží do zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je tiež na programe aktuálnej schôdze parlamentu, ale ako vykonávací zákon, ktorý má zaviesť výdavkové limity do rozpočtového procesu. Pozmeňujúcim návrhom by sa však podľa Viskupiča dal upraviť tak, aby zaviedol výdavkové limity. Na jeho schválenie by nebola potrebná ústavná väčšina, v súčasnosti je návrh zákona v prvom čítaní.

Následne, keď budú schválené výdavkové limity, pokračovala by diskusia o daňovej a dlhovej brzde. Viskupič zdôraznil, že SaS naďalej v ďalšom kroku trvá na daňovej brzde.

Aktuálna situácia je taká, že plénum presunulo návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti aj návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na koniec schôdze. Oba by tak mali prísť na rad ako posledné po všetkých bodoch.

Vláda schválila 30. septembra 2020 návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu zákona parlament síce už posunul do druhého čítania, zatiaľ ju však neschválil. Právna norma sa totiž už viackrát presúvala.