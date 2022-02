Eurokomisia predstavila spôsoby transformácie cestovného ruchu v Európe

dnes 15:01 -

Európska komisia (EK) v utorok počas Dní priemyslu EÚ v Bruseli predstavila spôsoby transformácie cestovného ruchu v Európe, aby sa aj táto oblasť stala odolnejšou, ekologickejšou a digitálnejšou.

Spôsoby transformácie tohto odvetvia rozpracovali spoločne aktéri pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu. Komisia spresnila, že návrhy na transformáciu cestovného ruchu podrobne opisujú kľúčové opatrenia, ciele a podmienky na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie a dlhodobej odolnosti tohto odvetvia.

Komisia zároveň vyzvala všetky zúčastnené strany, aby sa zúčastnili na realizácii týchto opatrení.

V predložených spôsoboch transformácie aktéri z oblasti cestovného ruchu vyzývajú, aby zaviedli opatrenia v 27 oblastiach. Mali by napríklad investovať do obehovej ekonomiky s cieľom znížiť objem energií, odpadu, vody a znečistenia a lepšie uspokojiť rastúci dopyt po udržateľnom cestovnom ruchu. Mali by tiež posilniť výmenu údajov, čo umožní nové inovatívne služby v cestovnom ruchu a zlepší udržateľné riadenie turistických destinácií. Ďalej sa odporúča investovať viac do zručností, aby ekosystém turistiky ponúkal kvalifikované pracovné sily a zaujímavé kariérne príležitosti.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton počas Dní priemyslu EÚ na podujatí zameranom na cestovný ruch uviedol, že navrhnuté spôsoby transformácie tohto odvetvia sú výsledkom mesiacov spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami.

"Spoločnými silami sme vypracovali našu víziu cestovného ruchu v EÚ a dohodli sme sa na spôsoboch, ako ju dosiahnuť. Táto cesta určí smerovanie európskeho cestovného ruchu v nadchádzajúcom desaťročí," opísal situáciu Breton. Vyzval tiež všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do realizácie načrtnutej cesty.

Exekutíva EÚ spresnila, že kľúčom k úspechu zelenej a digitálnej transformácie cestovného ruchu bude aktívna účasť všetkých aktérov pôsobiacich v tomto odvetví. Aj preto eurokomisia v utorok spustila online prieskum a vyzýva komunitu cestovného ruchu v EÚ, aby sa podelila o informácie o svojich individuálnych a kolektívnych záväzkoch a vyjadrila záujem o spoluprácu pri uskutočňovaní transformácie tohto odvetvia. Aktéri z tejto oblasti nájdu viac podrobností o transformácii na stránke europa.eu.