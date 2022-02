Jednoduchší život: Nulová daň z kryptomien láka investorov zmeniť si domov 

Zdroj: CNBC

Päťčlenná holandská rodina posledných päť rokov cestovala po svete. Navštívili okolo 40 krajín až naďabili na príliš lákavú destináciu, ktorú nemohli ignorovať. Portugalsko je jedným z posledných miest v Európe s 0 % daňou na bitcoiny.



V roku 2017 Didi Taihuttu, jeho manželka a tri deti, sa zbavili všetkého, čo vlastnili. Predali všetko vrátane svojho domu, aby majetok vymenili za bitcoiny. V tom čase sa cena bitcoinu hýbala okolo 900 dolárov. Najväčšia svetová kryptomena sa v súčasnosti obchoduje okolo 41 000 USD po tom, čo v novembri dosiahla svoje maximum na približne 69 000 USD. Aj Taihuttuovi súrodenci sa údajne chystajú na podobný krok, Didiho brat a sestra predávajú svoje domy a tieto peniaze chcú investovať do bitcoinov. „Všetci budeme cestovať spolu ako jedna veľká bitcoinová rodina, čo je, samozrejme, skvelá vec,” povedal 43-ročný Taihuttu pre CNBC.



Rodina neprezradila, koľko majú v kryptoaktívach, ale ubezpečila, že bohatstvo rodiny je rozdelené v tajných trezoroch na štyroch rôznych kontinentoch, takže ich kryptovklad je pravdepodobne dostatočne veľký na to, aby sa oplatilo lietať po celom svete, aby si vyplatili svoju decentralizovanú hotovosť.



Pri takomto kryptomennom vklade sú daňové výhody v Portugalsku určite veľkým lákadlom, a navyše ako bonus ponúka bezpečné a príjemné miesto na život. V roku 2021 sa krajina umiestnila na štvrtom mieste v Global Peace Index a je na vrchole rebríčka najlepších krajín pre vysťahovalcov.

Na rozdiel od USA, ktoré s virtuálnou menou zaobchádzajú ako s majetkom a zdaňujú ju podobným spôsobom ako akcie alebo nehnuteľnosti, Portugalsko vníma kryptomeny ako spôsob platby. Ten odlišný prístup mení aj pravidlá, pokiaľ ide o dane. „Kapitálové zisky vyplývajúce z kryptotransakcií, ako je vyplácanie peňazí a krypto-na-krypto obchody, nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb,“ vysvetlil Shehan Chandrasekera, daňový stratég v CoinTracker. To znamená, že zisky z nákupu alebo predaja kryptomeny, podobne ako v prípade iných fiat mien, nie sú zdanené. Znamená to tiež, že krypto transakcie alebo platby, ako aj výmena bitcoinov za fiat peniaze, nepodliehajú dani z pridanej hodnoty ani DPH. „To robí z Portugalska skutočne atraktívne miesto pre život používateľov kryptomien,“ dodal Chandrasekera.



Jediná výnimka zo štedrej krypto schémy v krajine sa týka spoločností registrovaných v Portugalsku, ktoré obchodujú s kryptomenami. Tieto firmy za určitých okolností podliehajú zdaneniu. „Ak zarábate kryptomenu poskytovaním služieb v Portugalsku, musíte z týchto kryptomien zaplatiť daň, ale ja v súčasnosti v Portugalsku nezarábam nič. Takže pre mňa je to 0 % daň,” povedal Taihuttu, podľa ktorého bol aj celý proces zriadenia trvalého pobytu pre rodinu relatívne jednoduchý. Napríklad, aj keď rodina nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, je považovaná za oficiálnych obyvateľov Portugalska. A na rozdiel od iných krypto daňových rajov, ako je Portoriko, nemusia v krajine stráviť určitý počet dní.



Občania Európskej únie majú právo na trvalý pobyt v Portugalsku a pre občanov mimo EÚ ponúka Portugalsko niekoľko možností, vrátane zlatého víza a víza D7 (známeho aj ako dôchodkové vízum alebo vízum s pasívnym príjmom), pričom obe priťahujú bohatých cudzincov. Portugalské zlaté vízum sa udeľuje tým, ktorí si v krajine kúpia nehnuteľnosť a/alebo investujú určitú sumu peňazí. Fungujú tu rôzne firmy, ktoré pomôžu so získaním daňového identifikačného čísla, otvorenie bankového účtu a s formálnou žiadosťou o pobyt. Jednou z nich je aj Plan B Passport, ktorá funguje v tandeme s jednotlivými vládnymi programami investícií pre rezidenciu alebo získanie občianstva. „Ide v podstate o dar do fondu udržateľného rastu krajiny, takže klienti darujú 100 000 alebo 150 000 USD plus nejaké poplatky za due diligence, k tomu vládne poplatky a potom 20 000 USD za moje právne služby,” vysvetlila generálna riaditeľka Plan B Passport Katie Ananina. Dodala, že jej spoločnosť už pomohla stovkám ľudí z krajín ako USA, Spojené kráľovstvo, Austrália a Kanada získať druhý pas v jednej zo siedmich krajín vrátane Portugalska.



Wout Deley, ktorý sa výskumu kryptomien a ich základnej technológie venuje od roku 2013, pracoval ako medzinárodný obchodný manažér pre galvanizačnú spoločnosť v belgickom Gente, keď sa rozhodol predať svoj dom, investovať do tokenov a následne vyraziť na cestu. Po niekoľkých mesiacoch cestovania po Európe počas prvých dní pandémie sa nakoniec usadil v Portugalsku. Podobne ako v prípade Taihuttusových, predal svoj dom, investoval dve tretiny peňazí do kryptomeny a žil zo zostávajúcej tretiny. „Bežne mám na svojom bankovom účte možno maximálne tak 10 000 eur, všetko ostatné je vždy v kryptomenách,” povedal Deley, ktorý už berie trvalý pobyt v Portugalsku za samozrejmosť. „Kryptomeny v Belgicku sú masívne zdaňované a ja som mal zisk so sedemmiestnym číslom,” tvrdí Deley, ktorý povedal, že keby zostal v Belgicku, čelil by daňovej povinnosti vo výške takmer 40 %. „Chcete zdvojnásobiť svoj zisk? Stačí ak sa presťahujete do Portugalska,” povedal Deley, v súčasnosti žijúci v Lagose, na juhozápadnom cípe Portugalska. Hovorí, že našiel vilu na dlhodobý prenájom, ktorá bola „veľmi lacná“, a to stačilo na zriadenie trvalého pobytu.



V Portugalsku sa podľa neho žije dobre, Algarve ponúka výhody Los Angeles, ako je teplé podnebie a skvelé možnosti na surfovanie, ale bez dopravných zápch. Hovorí, že vie o najmenej troch bitcoinových miliardároch, ktorí žijú v blízkosti, plus ďalších najmenej 12 ľuďoch, väčšinou zo Spojeného kráľovstva, ktorí sa v najbližších mesiacoch sťahujú do Portugalska kvôli daňovým výhodám kryptomien. Deley nehovorí po portugalsky, ale podľa neho to nie je problém, pretože všetci hovoria po anglicky. Je tiež obklopený množstvom podobne zmýšľajúcich krypto investorov. „Každý tu má kryptomenu. Každý pozná bitcoin. Každý ho má,” povedal s tým, že migrácia investorov do kryptomien je dobrá aj pre Portugalsko. „Majú obrovský únik mozgov. Mladší ľudia odchádzajú. Preto sa snažia byť otvorenejší ľuďom s kapitálom, digitálnym nomádom,” povedal Deley.

A že takýchto nomádov by ohlo pribúdať, verí aj Taihuttus, ktorý, ako povedal pre CNBC, chce pre cudzincov v Portugalsku vybudovať vlastnú krypto dedinu. Rodina momentálne nakupuje nehnuteľnosti a svoje možnosti zúžili na tri rôzne pozemky pozdĺž južného pobrežia krajiny v Algarve. Plánom je riadiť komunitu decentralizovaným spôsobom, v ktorom sa pôda rozdelí na meter štvorcový a predáva sa ako nezameniteľné tokeny alebo NFT na označenie vlastníctva. Taihuttu chce tiež ťažiť bitcoiny pomocou solárnej a veternej energie a následne využiť teplo produkované súpravami na vykurovanie domov v zime v akomsi uzavretom systéme. Pracovným plánom je nateraz použiť decentralizovanú autonómnu organizáciu alebo DAO na riadenie komunity. DAO bežia na technológii blockchain. „Chceme vybudovať decentralizovaný životný štýl, čo je budúcnosť,“ uzavrel.