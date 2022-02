Nezabudnite si peňaženku: Načo ju budete potrebovať vo virtuálnom svete? 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images



Na začiatku bol Web 1.0 informačnou superdiaľnicou prepojených počítačov a serverov, ktoré ste mohli prehľadávať zvyčajne prostredníctvom centralizovanej platformy nejakej spoločnosti, napríklad AOL, Yahoo, Microsoft a Google. Približne na prelome tisícročí sa už Web 2.0 vyznačoval stránkami sociálnych sietí, blogovaním a monetizáciou používateľských údajov na inzerciu centralizovanými vrátnikmi na „bezplatné“ platformy sociálnych médií, vrátane Facebooku, SnapChatu, Twitteru a TikToku. Web 3.0 bude základom pre metaverse. Bude pozostávať z decentralizovaných aplikácií s podporou blockchainu, ktoré podporujú ekonomiku kryptoaktív a dát vo vlastníctve používateľov.



Blockchain je technológia, ktorá permanentne zaznamenáva transakcie, zvyčajne v decentralizovanej a verejnej databáze nazývanej účtovná kniha. Bitcoin je najznámejšia kryptomena založená na blockchaine. Zakaždým, keď si napríklad kúpite nejaký bitcoin, sa táto transakcia zaznamená do bitcoinového blockchainu, čo znamená, že záznam sa distribuuje do tisícok jednotlivých počítačov po celom svete. Tento decentralizovaný záznamový systém je veľmi ťažké oklamať alebo ovládať. Verejné blockchainy sú transparentné, všetky transakcie sú dostupné pre kohokoľvek na internete, na rozdiel od tradičných bankových kníh.



Ethereum je blockchain ako Bitcoin, ale Ethereum je tiež programovateľné prostredníctvom inteligentných zmlúv, softvéru, ktorý sa spúšťa automaticky, keď je splnená nejaká podmienka. Napríklad inteligentná zmluva na blockchaine sa dá použiť na určenie vlastníctva digitálneho objektu, ako je umelecké dielo alebo hudba, na ktoré si nikto iný nemôže nárokovať vlastníctvo na blockchaine, aj keď si kópiu uloží do svojho počítača. Digitálne predmety, ktoré možno vlastniť, ako sú meny, cenné papiere, umelecké diela, sú kryptoaktívami.



Umelecké diela a hudba na blockchaine sú nezameniteľné tokeny (NFT). Nezameniteľné znamená, že sú jedinečné a nenahraditeľné. Predstavujú opak k zastupiteľným veciam, ako je mena. Každé euro má rovnakú hodnotu ako ktorékoľvek iné euro a dá sa zaň vymeniť.



Dôležité je, že by ste mohli použiť inteligentnú zmluvu, ktorá hovorí, že ste ochotní predať svoje digitálne umenie za 1 milión v étheri, čo je mena blockchainu Ethereum. Keď kliknete na „súhlasím“, umelecké dielo a éther automaticky prevedú vlastníctvo na blockchaine. Nie je potrebná úschova v banke alebo tretia strana a ak by niekto z dvojice túto transakciu spochybnil, napríklad ak by predajca tvrdil, že som kupujúci zaplatil iba 999 000, ten druhý by mohol ľahko poukázať na verejný záznam v distribuovanej účtovnej knihe.



Čo majú tieto blockchainové kryptoaktíva spoločné s metaverse? Všetko! Na začiatok vám blockchain umožňuje vlastniť digitálny tovar vo virtuálnom svete. NFT tak nebudete vlastniť len v reálnom svete, ale aj vo virtuálnom. Navyše, metaverse nevytvára žiadna skupina alebo spoločnosť. Rôzne skupiny vytvoria rôzne virtuálne svety a v budúcnosti budú tieto svety interoperabilné, čím sa vytvorí metaverse -metavesmír. Keď sa ľudia budú hýbať medzi virtuálnymi svetmi, povedzme, že prejdú z virtuálnych prostredí Decentralandu do prostredia Microsoftu, budú si chcieť priniesť svoje veci so sebou. Ak sú dva virtuálne svety interoperabilné, blockchain overí vlastníctvo vášho digitálneho tovaru v oboch virtuálnych svetoch. V podstate, pokiaľ máte prístup k svojej kryptopeňaženke vo virtuálnom svete, budete mať prístup k svojim krypto veciam.



Čo teda budete chcieť mať vo svojej kryptopeňaženke? Je zrejmé, že to budú kryptomeny. V metaverse bude vaša kryptopeňaženka obsahovať aj digitálny tovar, ako sú vaše avatary, oblečenie avatarov, animácie avatarov, virtuálne dekorácie a zbrane.



Čo budú ľudia robiť so svojimi kryptopeňaženkami? Okrem iného nakupovať. Rovnako ako teraz to pravdepodobne robia na webe, budú môcť nakupovať tradičné digitálne tovary, ako je hudba, filmy, hry a aplikácie. V metaverse si budú môcť kúpiť aj predmety z fyzického sveta a budú si môcť prezerať a „držať“ 3D modely toho, čo nakupujú, čo môže pomôcť prijímať informovanejšie rozhodnutia.



Rovnako ako dnes môžete použiť svoju starú koženú peňaženku na nosenie svojho preukazu totožnosti, krypto peňaženky budú prepojiteľné s reálnymi identitami, čo by mohlo pomôcť uľahčiť transakcie vyžadujúce právne overenie, ako je nákup skutočného auta alebo domu. Keďže vaše ID bude prepojené s vašou peňaženkou, nebudete si musieť pamätať prihlasovacie údaje pre všetky webové stránky a virtuálne svety, ktoré navštívite, stačí pripojiť peňaženku kliknutím a budete prihlásení. Peňaženky spojené s ID budú tiež užitočné na kontrolu prístupu k vekovo obmedzeným oblastiam v metaverse. Kryptopeňaženka môže byť tiež prepojená s vaším zoznamom kontaktov, čo vám umožní preniesť informácie z vašej sociálnej sieti z jedného virtuálneho sveta do druhého.



Niekedy v budúcnosti môžu byť peňaženky spojené aj so skóre reputácie, ktoré určujú povolenia, ktoré máte na vysielanie na verejných miestach a interakciu s ľuďmi mimo vašej sociálnej siete. Ak sa správate ako toxický troll šíriaci dezinformácie, môžete si poškodiť reputáciu a systém môže potenciálne obmedziť vašu sféru vplyvu. To by mohlo vytvoriť stimul pre ľudí, aby sa v metaverse správali slušne, ale vývojári platforiem by museli uprednostniť takéto systémy.



Nakoniec, ak sú v metaverse peniaze, potom určite budú chcieť hrať aj firmy. Decentralizovaná povaha blockchainu potenciálne zníži potrebu gatekeeperov pri finančných transakciách, no spoločnosti budú mať stále veľa príležitostí na generovanie príjmov, možno ešte viac ako v súčasných ekonomikách. Spoločnosti ako Meta poskytnú veľké platformy, kde budú ľudia pracovať, hrať sa a stretávať sa.

Metaverse ešte neexistuje, ale to nezastavilo nápor záujmu oň. Jednotlivci aj firmy investujú, aby získali virtuálne nehnuteľnosti. Do mixu NFT sa dostávajú aj veľké značky, vrátane Dolce & Gabbana, Coca-Cola, Adidas a Nike. V budúcnosti, keď si kúpite tovar vo fyzickom svete, môžete získať aj vlastníctvo prepojené cez NFT v metaverse. Napríklad, keď si kúpite vytúžený značkový odev do skutočného klubu, môžete sa stať aj majiteľom krypto verzie oblečenia, ktoré si váš avatar môže obliecť na virtuálny koncert Ariany Grande. A rovnako ako by ste mohli predávať fyzické oblečenie z druhej ruky, môžete tiež predať NFT verziu pre avatara niekomu inému.

Spomenuli sme len niekoľko z mnohých spôsobov, ktorými sa obchodné modely metaverse budú pravdepodobne prekrývať s fyzickým svetom. Takéto príklady budú stále viac zložitejšie, pretože technológie rozšírenej reality čoraz viac vstupujú do hry, čím sa ďalej spájajú aspekty metaverse a fyzického sveta. Metaverse síce ešte neexistuje, ale technologické základy ako blockchain a kryptoaktíva sa neustále vyvíjajú a pripravujú pôdu pre zdanlivo všadeprítomnú virtuálnu budúcnosť.