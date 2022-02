Urobte si poriadok v rodinných financiách, inflácia totiž poriadne „úraduje“

Zdroj: home credit

Nejde pritom len o stúpajúce náklady spojené so zvyšujúcimi sa cenami energií, potravín a služieb, ale aj o to, ako napríklad naložiť s peniazmi, ktoré máte k dispozícii. Takisto je rozumnejšie lepšie plánovať nákup finančne nákladnejších položiek, ako sú drahšie elektrospotrebiče, zaradenie do bytu či auto. Ideálne je, ak si môžete dopredu povedať, kedy budete nakupovať a ako to budete financovať. Základné rady prináša spoločnosť Home Credit.

Potreba veľkého upratovania v rodinných rozpočtoch úzko súvisí aj s tým, v akej situácii sa ocitá väčšina Slovákov. Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti STEM/MARK pre Home Credit z konca minulého roka sú finančné očakávania mnohých Slovákov v roku 2022 skôr pesimistické. Osem z desiatich počíta s tým, že sa im zvýšia náklady na chod domácností, pričom väčšina z nich očakáva nárast od 40 do 120 eur mesačne. Na druhej strane, takmer 60 percent opýtaných neráta s tým, že by sa ich príjmy v tomu roku zvýšili.

Prvým krokom je zostavenie si rodinného rozpočtu, či už si to jednoducho spísať na papier, v exceli alebo pomocou na to určených aplikácií. Nejde pritom však len o zoznam bežných príjmov a výdavkov, dobré je v rámci rozpočtu myslieť aj na tieto otázky a dať si na ne náležité odpovede:

Koľko máte bežných a sporiacich účtov a pôžičiek?

Aké sú vaše pravidelné výdavky?

Na čo míňate najviac, či sú to náklady spojené s bývaním, stravovaním, oblečením, vzdelávaním, voľnočasovými aktivitami či rôznymi službami?

Aký sú vaše pravidelné príjmy a ktoré z nich sú zaručené každý mesiac?

Existuje rezerva na núdzové výdavky?

Najdôležitejšou informáciou je, či máte vyššie príjmy ako výdavky. Ak by ste si napríklad v budúcnosti chceli vziať pôžičku, rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami by mal stačiť na pokrytie mesačnej splátky.

Účtov je niekedy zbytočne veľa

Zamyslite sa nad tým, či nemáte príliš veľa bežných alebo sporiacich účtov, ktoré nepotrebujete a platíte za ne zbytočné poplatky. Niekedy sa oplatí spojiť všetkých členov domácnosti pod jeden účet. Potom si urobte revíziu svojich debetných alebo kreditných kariet a povedzte si, ktoré z nich skutočne používate, aby ste za ne neplatili, pokiaľ to nie je nutné.

Úvery sa dajú aj spojiť

Ďalším aspektom, ktorý nepochybne súvisí s rodinným rozpočtom, je kontrola všetkých úverov. Koľko pôžičiek máte, ako dlho ich bude musieť splácať a koľko ešte budete musieť zaplatiť? Stojí za to zvážiť, či máte dostatok peňazí na pokrytie všetkých splátok úverov, alebo či sa vám skôr neoplatí požiadať o konsolidáciu, t. j. spojenie všetkých úverov do jedného a ušetriť tak okrem iného aj na poplatkoch. Niekedy je tiež vhodný čas na predčasné splatenie celého úveru.



"Konsolidácia je optimalizovaný úver, ktorý sa nemusí nevyhnutne využívať len v prípade problémov so splácaním, ale je vhodným nástrojom, ktorý pomáha klientovi mať všetky splátky pod kontrolou. Celý proces je pre človeka výrazne zjednodušený, pretože platí len jednu splátku, sleduje jeden termín splácania a výraznou výhodou je úspora na mesačnej splátke. Spojiť sa dajú úvery, kreditné karty, kontokorenty, lízingy a často aj mikropôžičky. Aj konsolidované úvery sa bežne poisťujú pre prípad náhlej neschopnosti splácania počas choroby alebo náhlej straty zamestnania,“ približuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.

Za čo najviac platíte a kde môžete ušetriť

Výdavková časť rozpočtu sa v súčasnosti veľmi mení. Rastúce ceny často znamenajú to, že aj keď ste vlani dokázali ušetriť niekoľko desiatok či stoviek eur mesačne, tento rok táto úspora v dôsledku inflácie mizne. Preto je potrebné zamerať sa viac na výdavkovú stránku rozpočtu a hľadať rezervy, kde môžete ušetriť. V prípade bežných rodinných nákladov, kam patria účty za bývanie, domácnosť, energie, dopravu, telefón či internet, zrejme veľa priestoru na rezervu nenájdete. Na druhej strane sa ale dá ušetriť na nákupe oblečenia, športového vybavenia alebo elektrospotrebičov a iných mimoriadnych výdavkov, ktoré sa dajú kúpiť aj z druhej ruky alebo sa môžu nájsť ich lacnejšie alternatívy.

Príjmu rodín môžu pomôcť aj väčšie deti

Aj keď máte stabilný príjem, nemusí rásť rovnakým tempom, ako sú stúpajúce ceny tovarov a služieb. Do rodinného rozpočtu však môžu začať prispievať aj ďalší členovia domácnosti, trebárs deti sa môžu zapojiť prostredníctvom rôznych brigád a prispievať si tak na svoje vreckové. Pomôže to nielen celému rodinnému rozpočtu, ale zároveň to prospeje aj ich finančnej gramotnosti.

Mimoriadne výdavky, treba s nimi vždy rátať

Je samozrejmé, že niektoré výdavky sa nedajú naplánovať. Ak sa pokazí práčka, chladnička, auto alebo mobilný telefón, často ide o nepostrádateľné veci, ktoré si zvyčajne vyžadujú okamžitú výmenu alebo rýchlu kúpu. Nie vždy je však k dispozícii potrebná hotovosť, preto je nutné vziať si pôžičku. "Stále radíme ľuďom, aby si zobrali úver od prevereného poskytovateľa, ktorý má licenciu Národnej banky Slovenska. Dodržiavajte jednoduché pravidlo, podľa ktorého by doba používania predmetu mala byť dlhšia ako doba splácania požičaných peňazí. Mesačný rozdiel medzi príjmami a výdavkami by mal pokryť splátku. Pri pôžičkách sa nepozerajte len na úrokovú sadzbu, ale predovšetkým na RPMN - čo je ročná percentuálna miera nákladov a udáva celkové náklady na pôžičku," radí Miroslav Zborovský zo spoločnosti Home Credit.

Zostavovanie domáceho rozpočtu je dôležité kedykoľvek, ale najviac je potrebné vtedy, keď vám výdavky už prerastajú cez hlavu a potrebujete odhaliť, kde sú príčiny. Je dobré vedieť, aké výdavky tvoria najväčšiu položku a kde sú nejaké rezervy.