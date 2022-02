Uvádzanie výšky marže na cenovkách je v rozpore s legislatívou

Zdroj: TASR

Foto: TASR/ Dano Veselský

dnes 16:01 -

Poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart (Sme rodina) chce zaviesť transparentnosť marží obchodných reťazcov. Spotrebitelia by sa dozvedeli, koľko na nich reťazce zarábajú. Kontrolórom neprimeraných obchodných marží bude podľa neho samotný spotrebiteľ, keďže pre kontrolu marží sa použije potravinový semafor.



Ako ďalej Linhart informoval, koaličná rada by sa na pondelkovom rokovaní mala zaoberať návrhom uvádzania dvoch cien, umiestnených pri predávaných produktoch. Na základe tohto návrhu zákona bude každý obchodný reťazec povinný uvádzať cenu pred a po aplikovaní obchodnej marže vrátane DPH, prípadne uvedie výšku marže, ktorú na daný produkt aplikoval.



Od tohto návrhu si poslanec NR SR podľa svojich slov sľubuje docieliť aj pomoc výrobcom, ktorí u niektorých výrobkov majú obchodnú maržu iba 5 %, pričom u rovnakého produktu aplikuje reťazec až 50 % a viac.



Návrh pod názvom "Transparentnosť marží obchodných reťazcov" podľa neho zabezpečí aj kontrolu v prípade zníženia DPH. Receptom pre zníženie cien potravín v obchodoch je podľa poslanca nielen zníženie DPH na 0 % až 5 %, ale aj následná kontrola cien. Tá zabezpečí, aby si obchodné reťazce časom nepreniesli zníženú DPH do svojich ziskov.



Upozornil, že ak návrh transparentnosti marží obchodných reťazcov prejde úspešne koaličnou radou a následne parlamentom, vytvorí sa tak kontrolný systém, kde kontrolórom prípadných neprimeraných obchodných marží bude samotný spotrebiteľ.



Ďalším nástrojom na stabilitu cien v prípade znižovania DPH je podľa poslanca stropovanie cien. To sa dá však aplikovať iba v prípade určitých, napríklad základných produktov.



Aby obchodné reťazce nemuseli tlačiť a manuálne dávať cenovky na cenovkové lišty, kde pre ďalšie ceny už nemusí byť dostatok miesta, na účel zverejňovania obchodných marží by podľa Linharta mohla poslúžiť aj aplikácia Potravinový Semafor. Do kontrolného systému, ktorý sa má spustiť na jar, by sa tak okrem transparentnosti zloženia, pôvodu a zverejňovania výsledkov testov daného produktu, pridala aj transparentnosť zverejňovania obchodnej marže.

"Je samozrejmosťou, že daný návrh novely zákona po koaličnej rade a pred predložením do parlamentu prerokujem so zástupcami obchodných reťazcov. Jednotlivé jednania však už začali a k myšlienke pozitívne pristúpili už dve obchodné siete potravín, ktoré sa aj zaviazali aplikovať na všetky svoje produkty potravinový semafor," dodal Linhart.



Linhartove opatrenie podľa predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu, Martina Krajčoviča, nemá ani logiku, pretože by bolo namierené najmä voči producentom potravín. Obchodníci by totiž videli nákupné ceny svojej konkurencie a mohli by tak referencovať nákupné ceny na najnižšie na trhu, na čo by doplatili výrobcovia potravín.



"Očakávame, že vláda a poslanci prinesú riešenia, ktoré pomôžu domácnostiam lepšie preklenúť toto náročné obdobie a firmám zvyšovať konkurencieschopnosť na spoločnom európskom trhu. Tento návrh okrem toho, že je protiprávny, nič smerom k spotrebiteľovi nerieši, ale, naopak, výrazne by zhoršil postavenie výrobcov potravín," dodal Krajčovič.



Linhart k svojmu návrhu uviedol, že spotrebitelia by sa dozvedeli, koľko na nich reťazce zarábajú. Kontrolórom neprimeraných obchodných marží bude podľa neho samotný spotrebiteľ, keďže na kontrolu marží sa použije potravinový semafor. Od návrhu si poslanec NR SR podľa svojich slov sľubuje docieliť aj pomoc výrobcom, ktorí u niektorých výrobkov majú obchodnú maržu iba 5 %, pričom u rovnakého produktu aplikuje reťazec až 50 % a viac.