NSK chce zrekonštruovať desiatky kilometrov ciest II. a III. triedy

dnes 14:46 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje miliónové investície do opráv ciest druhej a tretej triedy. V rozpočte na rok 2022 má na tento účel vyčlenených sedem miliónov eur.

Do zoznamu opráv bolo zaradených 30 úsekov ciest na území kraja. Celkovo sa má rekonštruovať plocha s rozlohou takmer 285.000 štvorcových metrov. „Ide o opravu takmer 45 kilometrov ciest. Sú to významné investície, na ktoré využijeme financie od vlády a, samozrejme, aj vlastné zdroje. Dopravná infraštruktúra je po školstve a zdravotníctve veľmi významná oblasť, do ktorej určite treba investovať,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.

Konečná suma, ktorú kraj za rekonštrukciu svojich ciest zaplatí, bude známa až po ukončení verejných obstarávaní. Predseda NSK sa spolieha, že aj po raste cien za pohonné látky, energie a stavebné materiály sa kraju podarí stlačiť ceny čo najnižšie. „My sme na tendroch ušetrili obrovské peniaze a verím, že sa nám to podarí aj v budúcnosti. Takto ušetrené zdroje, samozrejme, chceme vracať späť do infraštruktúry. Pretože dobré cesty znamenajú pohodlnú a rýchlu cestu do práce, do škôl, do nemocníc...“ uviedol Belica.

Podľa jeho slov sú opravy a modernizácia ciest nevyhnutnosťou, pretože situácia na mnohých úsekoch je kritická. „To vidieť aj na rôznych nehodách a nešťastiach, ako počas tohto víkendu, keď pri Leviciach zahynuli traja mladí ľudia. To, čo sa deje na cestách druhej a tretej triedy, je dôsledkom chýbajúcich ciest vyššej triedy. Táto naša infraštruktúra potom musí suplovať úlohy ciest prvej triedy, rýchlostných ciest a ďalšej nadradenej infraštruktúry a to nie je správne. Štát by preto mal túto situáciu čo najskôr riešiť,“ myslí si Belica.