ECB možno skôr ukončí nákup dlhopisov, ale sadzby v júli ešte nezvýši

dnes 13:16

Investori po štvrtkovom (3. 2.) vyjadrení šéfky ECB Christine Lagardovej o rastúcom znepokojení z vysokej inflácie predpokladajú, že menová politika v eurozóne sa bude sprísňovať rýchlejšie, než trh doteraz prognózoval.



Kazaks však schladil očakávania, že ECB zvýši sadzby už v júli. To by totiž predpokladalo, že ECB by dovtedy kompletne zastavila nákupy dlhopisov, čo je mimoriadne nepravdepodobné. Podľa Kazaksa snažiť sa uviesť konkrétny mesiac, kedy ECB prvýkrát zvýši sadzby, je v tejto chvíli predčasné.

ECB opakuje, že ukončí nákupy dlhopisov tesne predtým, než zvýši depozitnú sadzbu z -0,5 %. Lagardová a ďalší predstavitelia ECB toto potvrdili aj v uplynulých dňoch.



Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári zrýchlila na rekordných 5,1 %, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s dvojpercentným cieľom ECB. To je aj podľa Kazaksa dôvodom, aby ECB začala konať. "Ak inflácia zostane vysoká a trh práce silný alebo sa ešte posilní, ak budeme vidieť, že ekonomika pokračuje v raste, smerovanie je jasné a môžeme konať skôr, než sme pôvodne predpokladali."



Podľa Kazaksa je najväčším rizikom pre ďalšie smerovanie menovej politiky ECB prípadná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. "Ak by, chráňboh, vypukla vojna, podľa toho potom prehodnotíme náš základný scenár."