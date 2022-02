Preprava plynu cez Slovensko je nízka, Rusko obchádza Ukrajinu

dnes 11:16 -

Preprava ruského plynu z Ukrajiny cez Slovensko sa od začiatku roka výrazne znížila. Na vstupe vo Veľkých Kapušanoch klesla preprava z decembrových 70-90 miliónov metrov kubických (m3) denne na priemerne 34 miliónov m3 v januári. Prvý februárový deň priniesol zvýšenie prietoku na 80 miliónov m3, no v ďalších dňoch dodávky opäť poklesli na nižšie úrovne. Energetický analytik Karel Hirman za tým vidí snahu Ruska obísť s dodávkami plynu do Európy Ukrajinu.

"Vidíme, že obmedzenie dodávok cez UA-SK tranzitnú cestu smerom na rakúsky Baumgarten nahrádza dodávkami cez plynovod Nord Stream 1 a ďalej tranzitom cez Nemecko, Česko na Slovensko a spomínaný Baumgarten. Vidieť, že sa tak snaží doslova za každú cenu obísť Ukrajinu," uviedol pre TASR Hirman. V niektorých januárových dňoch bol dokonca tranzit z Česka do Rakúska cez Slovensko vyšší než prítok plynu z Ukrajiny.

Dodávky ruského plynu do Európy sú ale nízke aj na ďalších trasách plynovodov. K zvýšeniu dodávok došlo len na niekoľko hodín v úvode mesiaca, ale vzápätí zase poklesli. "Presnejšie, plynovod Jamal-Európa, ktorý ide z Ruska do Nemecka cez Bielorusko a Poľsko, ostáva stále prakticky prázdny. Takáto situácia nastala už pred Vianocami a odvtedy sa používa takmer výlučne len v obmedzenom reverznom režime na dodávky z Nemecka do Poľska," pripomenul Hirman.

Obavy z nedostatku zemného plynu vyhnali jeho cenu na európskych trhoch pred Vianocami až na 180 eur za megawatthodinu (MWh). Po informáciách o zvýšení dodávok skvapalneného plynu (LNG) do Európy sa jeho cena na holandskom spote TTF, ktorý je indikatívny pre všetky trhy v EÚ, prudko znížila o približne polovicu na približne 90 eur. Odvtedy sa pohybuje zhruba v rozmedzí 80 - 90 eur/MWh. Forwardové dodávky zemného plynu na pražskej burze s dodávkou na budúci rok sa v súčasnosti obchodujú v cene do 55 eur za MWh.

K upokojeniu situácie a stabilizácii cien plynu, hoci na vysokých úrovniach, prispieva podľa analytika portálu energieprevas.sk Jozefa Badidu aj počasie v Európe. "V európskych zásobníkoch máme podpriemerné množstvo plynu, a tak jedinou našou výhodou je aktuálne pretrvávajúce mierne počasie," skonštatoval. Nahradiť výpadky v dodávkach ruského potrubného plynu a znížiť nutnosť čerpania zásob zo zásobníkov dokážu čiastočne aj dodávky najmä amerického LNG tankermi.