Eurokomisárka Simsonová rokovala v piatok v Azerbajdžane o plyne

Komisárka Európskej únie (EÚ) pre energetiku Kadri Simsonová navštívila v piatok Azerbajdžan v snahe diverzifikovať energetické zdroje bloku a znížiť závislosť od ruského plynu, keďže napätie s Moskvou pre Ukrajinu stúpa.

Komisárka sa stretla s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, aby prediskutovali zvýšenie dodávok z energeticky bohatej kaukazskej krajiny. Informáciu zverejnila TASR na základe správy AFP.

Súčasťou delegácie boli aj predstavitelia európskych krajín, ako aj Spojeného kráľovstva a USA. Simsonová a Alijev diskutovali o tzv. južnom koridore pre dodávky plynu, trase, ktorou sa transportuje plyn z oblasti Kaspického mora do Európy, a ktorá je v prevádzke od roku 2020.

Západ má obavy, že Moskva chystá útok na Ukrajinu, a že by mohla pozastaviť dodávky plynu do Európy. Niektorí politici v EÚ obviňujú Rusko, že je strojcom energetickej krízy s cieľom vyvinúť tlak na západné krajiny.

"Chceme, aby objem plynu vyvážaného z Azerbajdžanu do Európy dosiahol 10 miliárd metrov kubických (m3)," povedala Simsonová na tlačovej konferencii po rokovaní. Dodala, že tento projekt je dôležitý vzhľadom na nedostatok a rastúce ceny komodity.

Predstaviteľka EÚ uviedla tiež, že Brusel má s Azerbajdžanom "silné bilaterálne" vzťahy a označila ho za "spoľahlivého partnera v oblasti dodávok energie".

Alijev zase povedal, že jeho krajina minulý rok vyviezla 19 miliárd m3 plynu, z toho 8,5 miliardy do Turecka a 7 miliárd do Talianska. A ďalšie dodávky smerovali do Gruzínska, Grécka a Bulharska.

Azerbajdžanský líder predtým uvítal novú kapitolu spolupráce medzi EÚ a jeho krajinou.

"Spolupráca medzi EÚ a Azerbajdžanom v (energetickej) sfére vstúpila do novej fázy," uviedol Alijev vo vyhlásení.

Po predchádzajúcom stretnutí s azerbajdžanským ministrom energetiky Parvizom Shahbazovom Simsonová na sociálnej sieti Twitter napísala: "Dohodli sme sa na zintenzívnení nášho partnerstva v sektore plynu, ale aj v oblasti obnoviteľných zdrojov."

Južná trasa zahŕňa plynovody vedúce z Azerbajdžanu cez Gruzínsko, Turecko a Grécko a Jadranské more do Talianska.

Baku začalo minulý rok posielať plyn do Európy zo svojho masívneho ložiska Shah Deniz v Kaspickom mori.

Najviac plynu, vyše 40 % dováža EÚ z Ruska. Západné krajiny sa v súčasnosti snažia nájsť alternatívne dodávky, najmä skvapalneného zemného plynu (LNG).

Alijeva, ktorý je pri moci od roku 2003, obviňujú skupiny na ochranu ľudských práv a západné krajiny z toho, že viedol represie voči svojim oponentom, médiám a slobode prejavu.