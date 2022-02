Flash analýza: Maloobchodníci zarobili vlani medziročne o 1,4 % viac, predkrízové úrovne prekonali len o 0,3 %

Zdroj: 365bank

Foto: SITA/AP

dnes 16:10 -

V priemere za celý minulý rok zarobil obchod o 1,4 % viac ako rok predtým. Potiahli ho hlavne online nákupy, na ktoré si ľudia počas pandémie zvykli. Viac sme ale míňali napríklad aj v rôznych hobby marketoch, čo zrejme súviselo s tým, že sme viac času trávili doma.

Ako sa vyvíjajú maloobchodné tržby v medziročnom porovnaní?

Za celý minulý rok sa podarilo zarobiť medziročne viac len 4 oblastiam maloobchodu. Mala to na svedomí pandémia, šetrnejšie správanie našich domácností a samozrejme protipandemické opatrenia, na základe ktorých boli obchody veľkú časť roka zatvorené.



Výraznejšie zárobky oproti roku 2020 zaznamenali eshopy, kde tržby medziročne vzrástli až o 9,6 %. Pandémia totiž ľudí takpovedia donútila nakupovať viac online. O takmer 5 % vyššie tržby dosiahli vlani aj čerpacie stanice, a to kvôli neustále rastúcim cenám benzínu. No a takmer 3 % si za minulý rok medziročne prilepšili aj obchodníci s tovarom pre kultúru a rekreáciu a obchody s tovarom pre domácnosť. Práve do tejto kategórie patria aj rôzne hobby markety.

Zarábajú maloobchodníci viac ako pred pandémiou?

Tržby našich maloobchodníkov boli za celý uplynulý rok 2021 vyššie ako pred pandémiou (rok 2019) len nepatrne o 0,3 %. Z 9 sledovaných oblastí maloobchodu až 6 zaostávalo za predkrízovými úrovňami. Vyššie zárobky ako v roku 2019 sa podarilo dosiahnuť len supermarketom (o 2,8 %), eshopom (až o 12,2 %) a treťou zložkou maloobchodu boli obchody s tovarom pre domácnosť (o 4,3 %), kam patria aj hobby markety.

Ako sa budú vyvíjať tržby v obchode v ďalších mesiacoch?

Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch môžu tržby našich obchodníkov mierne rásť, nakoľko variant omikron nevyvolávala potrebu zavádzania prísnych protipandemických opatrení, ktoré by zahŕňali aj zatváranie obchodov. Napriek tomu ale je 1. kvartál tohto roka poznačený pandémiou, čo môže viesť k nižšej spotrebe domácností. Veľa ľudí totiž takpovediac “vypadáva z práce” kvôli chorobe, karanténe alebo OČR. Očakávame, že spotreba našich domácností by následne mohla začať významnejšie rásť v 2. kvartáli roka, keď budeme mať aktuálnu vlnu pandémie za sebou.



Okrem toho bude spotreba ovplyvňovaná aj nedostatkom niektorých výrobkov v obchodoch, a to buď kvôli materiálovej kríze alebo kvôli pandémii. V oboch prípadoch dochádza k výpadkom vo výrobe, a to v dôsledku chýbajúcich súčiastok alebo v dôsledku chýbajúcich zamestnancov.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank