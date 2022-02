Akcie Facebooku sa prepadli o 25 %. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

ECB ponechala sadzby bez zmeny

Inflácia bude v eurozóne zvýšená dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo. Januárové dáta ukázali 5,1 %, čo je najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1997. Rast inflácie je prioritne spôsobený rastom cien energetických komodít – ropa, zemný plyn, elektrická energia. V druhom rade sú to narušené dodávateľské reťazce, ktoré vytvárajú tlak na rast cien finálnych tovarov a služieb. Priamy rast cien energetických komodít predstavoval približne polovicu inflačného prírastku za január. Rast európskej ekonomiky by mal byť v prvom štvrťroku utlmený. Inflácia by mala zostať vyššia aj v najbližšom období, pokles možno očakávať v druhej polovici roka 2022. Rast miezd je utlmený, čo znamená, že ECB nebude taká tlačená k rastu úrokových sadzieb. Guvernérka Lagardová potvrdila, že januároví rast inflácie bol prekvapivý a EÚ už nie je v nízkoinflačnom prostredí. Rast úrokových sadzieb bude nasledovať až po tom, čo sa ukončí nákup dlhopisov.





Meta Platforms (Facebook) sa prepadol o 25 %

Čistý majetok Marka Zuckerberga klesol o 30 mld. USD po tom, čo sa akcie Facebooku prepadli o 25 %. Investori húfne predávali po správe o zárobkoch, ktoré boli horšie, ako sa očakávalo. Spoločnosť Meta, predtým Facebook, uviedla, že konkurenti ako je TikTok, požierali jej príjmy a počet používateľov na stránke sociálnej siete klesol po prvý raz v histórii. Spoločnosť taktiež priznala, že nové pravidlá Apple v privátnej politike budú stáť Metu približne 10 mld. USD. Akcie spoločnosti vo štvrtok na začiatku obchodovania klesli o 25 % na 243,82 USD za akciu. Pokles znížil trhovú kapitalizáciu spoločnosti Meta o približne 230 mld. USD. Ide o jeden z najväčších denných poklesov trhovej kapitalizácie v histórii amerických spoločností. Táto skutočnosť zmenšila tiež zhruba o 30 mld. USD majetok Marka Zuckerberga, ktorý klesol na približne 92 miliárd zo stredajších 121 mld. USD.







Pred nami sú pokojné dni

Nový týždeň prinesie iba málo zásadných výsledkov. Posledné dva boli nabité zasadnutiami hlavných centrálnych bánk, dátami inflácie či výsledkami z trhu práce. Aj z toho dôvodu tento týždeň očakávame len januárovú infláciu z USA. A pokračovanie výsledkovej sezóny amerických spoločností za 4Q, ktorá by sa mala blížiť do finále. Iné výsledky, ktoré by mali zásadnejší vplyv na trh, v kalendári absentujú.