Analytici o vývoji tržieb v obchode: Jedinou zložkou spotreby, ktorá aj v decembri rástla, bol predaj áut

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

dnes 15:31 -

"V nasledujúcich mesiacoch očakávame pomerne silné dynamiky medziročného rastu tržieb, keď vlna pandémie omikron znižuje ekonomickú aktivitu a spotrebu domácností výrazne miernejšie, ako minuloročná alfa vlna pandémie. Napriek silnému technickému medziročnému rastu tržieb v úvode roka sa však ich úroveň nebude zásadnejšie vymykať rámcu obdobia spred pandémie a tržby by sa mali stále pohybovať len približne na úrovniach z úvodu roku 2019, respektíve 2020," myslí si analytik.



Pandémia by podľa neho už nemala zásadnejšie obmedzovať spotrebu ani v nasledujúcich mesiacoch. Odložená spotreba by naopak mohla ďalej podporovať jej popandemické oživenie. Naopak, tlmiť spotrebu by mohla vysoká inflácia.



"Záporná reálna úroková miera by síce podľa teórie mala viesť domácnosti k rozpúšťaniu úspor do spotreby, časť domácností sa však nespráva úplne racionálne a z obáv akumuluje ´bezpečnostné´ úspory aj v čase, kedy ich znehodnocuje inflácia. Navyše, nemalá časť domácností, najmä nízkopríjmových, nemá žiadne, alebo len zanedbateľné úspory a vyššie ceny sa tak priamo premietnu aj do ich reálnej spotreby," dodal Koršňák.



"Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch môžu tržby obchodníkov mierne rásť, nakoľko variant omikron nevyvolávala potrebu zavádzania prísnych protipandemických opatrení, ktoré by zahŕňali aj zatváranie obchodov. Napriek tomu ale je 1. kvartál tohto roka poznačený pandémiou, čo môže viesť k nižšej spotrebe domácností. Očakávame, že spotreba domácností by mohla začať významnejšie rásť v 2. kvartáli roka, keď budeme mať aktuálnu vlnu pandémie za sebou," spresnila Jana Glasová, analytička 365.bank.



Spotreba okrem toho bude podľa Glasovej ovplyvňovaná aj nedostatkom niektorých výrobkov v obchodoch, a to buď z dôvodu materiálovej krízy, alebo pre pandémiu. V oboch prípadoch dochádza k výpadkom vo výrobe, a to v dôsledku chýbajúcich súčiastok alebo zamestnancov.



"V roku 2022 očakávame pokračujúci rast maloobchodných tržieb. Avšak dúfajúc, respektíve za predpokladu, že pandémia a s ňou súvisiace opatrenia už nezabuchnú obchodníkom dvere na ich predajniach," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne, predpokladá, že po ustúpení súčasnej vlny pandémie budeme pozorovať vysoké nárasty tržieb v niektorých kategóriách služieb aj v dôsledku nízkej porovnávacej bázy, napríklad ubytovacie a stravovacie služby.



Podľa údajov ŠÚ SR sa tržby maloobchodu v decembri 2021 v porovnaní s novembrom 2021 znížili o 3 %. V porovnaní s decembrom 2020, tržby minulý rok v decembri narástli o 1,1 %. V priemere za celý rok 2021 si maloobchod medziročne polepšil o 1,4 %, pričom jeho tržby presiahli úroveň predpandemického roka 2019 o 0,3 %.