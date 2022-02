dnes 14:46 -

Zelená dohoda nespôsobila aktuálny nárast cien. Cenový šok je dôsledkom rýchleho rastu spojeného s pandémiou, keď veľmi rýchlo narástla spotreba, ale výroba nestihla rovnako reagovať. Môže to súvisieť aj s geopolitickými otázkami. Po piatkovom stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) v Bratislave to uviedol výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

"Nie je pravda, že zelená dohoda spôsobila takýto nárast cien," tvrdí Timmermans. Pripustil, že sa na tom mohla podieľať nejakou čiastkou, ale ide podľa neho o veľmi malú časť zo všetkých dôvodov, ktoré viedli k nárastu cien.

Heger podotkol, že keď sa tvorila zelená dohoda, nikto nepredpokladal, že príde ochorenie COVID-19. Skonštatoval, že po pandemickej kríze sa očakávalo, že bude nasledovať tá ekonomická. Ide teda podľa neho o prirodzený efekt, ktorý nastáva po kríze. "Je to šok, ktorý potrebujeme zvládnuť, ale bude krátkodobý. Na tie dlhodobé ciele to podľa mňa nebude mať nejaký vplyv," myslí si premiér.

Európska zelená dohoda prináša súbor politík a opatrení pre oblasť zmeny klímy, energetiky, obehového hospodárstva, zachovania a obnovy ekosystémov a biodiverzity, potravinovej sebestačnosti alebo inteligentnej mobility, ktoré zasiahnu takmer každý sektor.