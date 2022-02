Banka Intesa Sanpaolo sa v štvrtom kvartáli vrátila k zisku

dnes 13:01 -

Talianska banka Intesa Sanpaolo oznámila za posledný kvartál návrat k zisku. Po strate za viac než 3 miliardy eur v poslednom kvartáli 2020 vykázala banka v štvrtom štvrťroku minulého roka zisk takmer 180 miliónov eur.

Najväčšia talianska banka v piatok informovala, že za október až december minulého roka zaznamenala konsolidovaný čistý zisk 179 miliónov eur. Vo štvrtom štvrťroku 2020 oznámila stratu 3,10 miliardy eur. Prevádzkový zisk dosiahol 5,02 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 2,5 %.

V poslednom kvartáli minulého roka podporili banku najmä čisté príjmy z poplatkov a provízií. Tie sa zvýšili o 3,7 %. Na druhej strane, čisté úrokové príjmy klesli o 5,7 %.

Za celý rok 2021 dosiahla Intesa Sanpaolo čistý zisk 4,19 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ho tak zvýšila zhruba o 900 miliónov eur.

V tomto roku banka počíta s ďalším rastom, pričom očakáva, že zisk by mohol prekročiť 5 miliárd eur. Aj v ďalších rokoch by sa zisk mal zvyšovať a v roku 2025 by podľa odhadov banky mal dosiahnuť okolo 6,5 miliardy eur.