Inovácie sú dôležité pre rozvoj firiem, ale aj celej krajiny

dnes 11:16 -

Inovácie vo firmách sú životne dôležité pre rozvoj celého Slovenska a pokiaľ firmy prestanú inovovať, nastane takmer nevyhnutne ich úpadok. V piatok to po odovzdávaní cien v súťaži o Inovatívny čin roka uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Do 14. ročníka súťaže bol prihlásených rekordný počet 35 návrhov v štyroch kategóriách. Súťažiaci mohli prihlásiť inovácie, ktorých inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2020 a boli aj uvedené do praxe.

"Keď prestane krajina a firmy inovovať, prestanú sa rozvíjať a potom nasleduje takmer vo všetkých prípadoch úpadok. Toto je niečo, čo určite nechcem ani pre firmy, ani pre krajinu ako celok," povedal Sulík. Minister zdôraznil aj význam ochrany duševného vlastníctva pri inováciách. Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) sa v posledných mesiacoch podarilo skrátiť lehoty na registrácie ochranných známok, patentov či úžitkových vzorov. Podľa Sulíka rezort pripravuje aj podporu firiem v tejto oblasti formou expertného poradenstva, pretože patentové právo je pomerne zložité.

Najvyššie ocenenia v kategórii výrobková inovácia získala spoločnosť Grizzly.ski za ultraľahké skialpinistické viazanie s brzdou z leteckého hliníka. V kategórii technologická inovácia porotu najviac zaujalo riešenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá vyvinula technologickú linku na vysoko efektívne bezodpadové spracovanie multikomponentných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou.

V kategórii inovácia služby bolo prvé miesto udelené spoločnosti YMS za aplikáciu ySpace, ktorá umožňuje plne automatizované sťahovanie, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo satelitného snímkovania Zeme. V uvedených troch kategóriách získali tri najlepšie riešenia ocenenie a finančnú odmenu.

V novej kategórii za inováciu, ktorá prispela k riešeniu situácie v súvislosti s COVID-19, bolo udelené ocenenie Inovatívny čin roka antimikrobiálnemu oblečeniu pre zdravotnícky personál a textilným výrobkom Prolen s iónmi striebra a zinku, ktoré ničia vírusy, baktérie a bránia rastu plesní. Rúška a textílie s týmito vlastnosťami vyvinuté spoločnosťou Chemosvit Fibrochem používali zdravotníci a záchranné zložky.