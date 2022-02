Tínedžer sledujúci lietadlo Elona Muska či Jeffa Bezosa: Možno z toho bude nejaký biznis

Zdroj: CNBC

Sweeney má 19 a je prvák študujúci informačné technológie na University of Central Florida. V júni 2020 napísal tento samozvaný Muskov fanúšik počítačový kód, aby získal informácie o letoch miliardára. Údaje sťahuje z verejných webových stránok, ako je ADS-B Exchange, ktoré monitorujú údaje ako poloha, nadmorská výška a rýchlosť prenášané každým federálne regulovaným lietadlom.



Nastavil to tak, aby sa údaje automaticky zverejňovali na twitterovom účte @ElonJet a za pár mesiacov mal medzi sledovateľmi státisíce ľudí. Popularita nápadu ho doviedla k tomu, že napísal nový kód na sledovanie ďalších súkromných lietadiel významných ľudí, z ktorých väčšinu pridal v lete 2021. Dnes tak dokáže sledovať letové údaje zo 127 rôznych lietadiel vrátane tých, ktoré patria Billovi Gatesovi, Jeffovi Bezosovi a bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tieto údaje sa objavujú na 16 rôznych účtoch Twitter, pričom @ElonJet je stále najpopulárnejší, s viac ako 300 000 sledovateľmi.



Sweeney na svojom úsilí už zarobil celkovo 500 dolárov vďaka darom a reklamám na svojej webovej stránke. Ale namiesto toho, aby prijal Muskovu ponuku na 5 000 dolárov, požiadal o viac, 50 000 dolárov. Musk to však odmietol. Sweeney hovorí, že rovnakú dohodu navrhne aj ďalším miliardárom, ktorí si chcú kúpiť jeho účty na Twitteri. „Pravdepodobne si z toho dokážem urobiť nejaký biznis,“ povedal pre televíziu CNBC. „A to určite stačí na zaplatenie vysokej školy.”







Mladík tvrdí, že chápe bezpečnostné obavy, zverejnenie letových trás v reálnom čase odhaľuje, kam cestujú verejné osobnosti. Muskovi sa nepáčila myšlienka, že „že by ho zastrelil nejaký cvok“. Sweeney však hovorí, že si nie je vedomý žiadnych hrozieb pochádzajúcich od ľudí, ktorí sledujú jeho projekt. Poznamenáva tiež, že Musk často lieta z malých letísk alebo súkromných terminálov v rámci väčších letísk. Inými slovami, neprechádza cez preplnené brány. „Myslím, že obavy sú opodstatnené, ale videl som ho ísť do BOA Steakhouse v Los Angeles, kde je viac ľudí ako na letiskách, ktoré používa,“ hovorí Sweeney.



Podľa Sweeneyho patrí väčšina jeho sledovateľov k fanúšikom Muska, alebo letectva. Trvá na tom, že si nevytvoril účty na Twitteri, aby sa bohatí zodpovedali. Prvého bota vytvoril ako experiment z vlastných osobných záujmov o letectvo, informatiku a Muska samotného. Vždy si myslel, že toto dielo môže získať priaznivcov, ale nečakal až tak veľkú pozornosť. „Vždy som si myslel, že ľudia, ktorí majú radi Teslu alebo celá Elon komunita na Twitteri, budú mať záujem. Ale teraz je to už naozaj všade.”



Každý deň sa Sweeneyho kód z veľkej časti spúšťa sám, hoci tínedžer hovorí, že plánuje vylepšiť svoje algoritmy a pridať ďalšie lietadlá na sledovanie. A pokiaľ sa Musk alebo iný prominentný vlastník prúdového lietadla nerozhodne ponúknuť mu dosť peňazí, projekt sa bude pravdepodobne naďalej rozširovať. „Trvalo to nejaký čas, kým sa to rozrástlo... a určite je to kód, na ktorom musím pracovať, ale je skvelé vidieť, ako celý program funguje,” uzatvára Sweeney.