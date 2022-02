V Petrivaldského vile vznikne turistické informačné centrum i malé múzeum

dnes 14:31 -

V priestoroch Petrivaldského vily v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota má vzniknúť nové turistické informačné centrum i malé múzeum. Samospráva začala s rekonštrukciou historickej budovy vlani, dokončiť ju plánuje tento rok. TASR o tom informoval referent pre cestovný ruch mesta Branislav Caban.

"Od pôvodného zámeru rekonštrukcie historickej budovy uplynulo už 25 rokov. V roku 1996 prešla delimitáciou do rúk mesta Hnúšťa z iniciatívy jej prvého ponovembrového primátora Jozefa Kolesára," priblížil primátor Hnúšte Roman Lebeda. Ako dodal, v roku 1998 bol objekt zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky.

S prvou etapou obnovy Petrivaldského vily začala samospráva v marci 2021. Jej súčasťou bol i archeologický výskum, pri ktorom boli nájdené základy pôvodnej verandy. Tá má byť v rámci rekonštrukcie opäť postavená, a to na pôvodných základoch v podobe, v akej je zachytená na historických fotografiách.

Na rekonštrukciu historickej stavby samospráva Hnúšte v minulom roku preinvestovala približne 110.000 eur, financie získala formou dotácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a rezortu kultúry. Na druhú etapu obnovy chce mesto získať prostriedky v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Malohont.

"Aktuálne sa vyrábajú okná, ktoré by mali byť osadené koncom zimy, alebo na začiatku jari. Potom nastúpi reštaurátor, ktorý bude obnovovať historickú časť objektu," uviedol vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania Mestského úradu Hnúšťa Michal Vacula. Práce za približne 270.000 eur by mesto chcelo dokončiť do septembra tohto roku.

Do zrekonštruovaných priestorov Petrivaldského vily plánuje samospráva Hnúšte presťahovať turistické informačné centrum. V budove by sa však mala nachádzať i interaktívna výstavná miestnosť a múzeum knihy, ktoré priblíži tvorbu významných miestnych dejateľov. "Malá časť expozície by mohla byť venovaná aj rodine Petrivaldských, ktorá vilu dala postaviť," dodal primátor.

Petrivaldského vila bola postavená koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia v secesnom štýle, pre miestneho podnikateľa budovu navrhli stavitelia z Rožňavy. V jej pristavanej časti bolo v minulosti umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do fliaš. Po smrti posledného majiteľa Pankráca Petrivaldského v roku 1976 sa objekt dostal do majetku štátu.