SP vyzýva zamestnávateľov, aby oznámili typ právneho vzťahu zamestnancov

dnes 14:16 -

Od 1. marca vstupuje do platnosti zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. trvalý "kurzarbeit". Sociálna poisťovňa (SP) preto vyzýva zamestnávateľov, aby jej prostredníctvom e-služieb poskytli informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov, a to do 25. februára. Informovala o tom poverená riaditeľka komunikačného odboru SP Zuzana Dvoráková.

"Od typu právneho vzťahu je odvodená aj zmena pri platení poistného do SP a financovanie podpory v čase skrátenej práce. V tejto súvislosti sa SP obracia na tých zamestnávateľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby najneskôr do 25. februára 2022 oznámili typ právneho vzťahu každého zamestnanca v záujme korektných údajov a platenia poistného v správnej výške podľa nového zákona," vysvetlila Dvoráková.

Ako už SP koncom minulého roka informovala, pre zabezpečenie výkonu zákona o podpore v čase skrátenej práce potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, ktorí majú potrebné údaje o svojich zamestnancoch. V spoločnom záujme zamestnávateľov i SP totiž je, aby zamestnanci boli naďalej aj podľa nového zákona správne v SP evidovaní a mali odvedené poistné v správnej výške.

"SP v uplynulom čase urobila viacero krokov pre uľahčenie evidencie, ktorú zamestnávatelia pravidelne odosielajú do SP. Keďže táto evidencia sa vykonáva prostredníctvom e-služieb SP, niet pochýb, že zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, sa v súboroch obsahujúcich zoznamy zamestnancov dobre orientujú a rýchlo porozumejú aj doplneným prvkom v tejto evidencii," poznamenala Dvoráková. Zamestnávatelia si tam najnovšie nájdu možnosť exportu súboru, ktorý obsahuje výlučne zoznam zamestnancov so stĺpcom s príslušným názvom.

"Úplná a presná evidencia v SP, okrem plnenia povinností podľa zákona, bude v budúcnosti znamenať aj bezproblémové a rýchle vybavenie finančnej podpory," uzavrela Dvoráková.