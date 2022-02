Britská centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,5 %

dnes 14:16 -

Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok podľa očakávania zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,5 % z rekordného minima 0,25 %. Oznámila tiež, že začne znižovať objem nákupov vládnych dlhopisov tým, že prestane reinvestovať splatné aktíva.

Ekonómovia očakávali, že BoE zvýši kľúčový úrok, aby obmedzila nekontrolovateľný rast cien. Banka predtým varovala, že inflácia čoskoro prekročí 7 %.

Prekvapením však bola správa o rozkole vo Výbore pre menovú politiku. Štyria z deviatich členov výboru chceli totiž zvýšiť úrok ešte viac, o pol percentuálneho bodu na 0,75 %. Išlo by o najväčší nárast nákladov na pôžičky, odkedy sa BoE pred 25 rokmi stala prevádzkovo nezávislou.

Väčšina členov výboru, vrátane guvernéra Andrewa Baileyho, ale hlasovala za nárast úroku vo februári o 0,25 percentuálneho bodu po decembrovom zvýšení nákladov na pôžičky z rekordne nízkych 0,1 % na 0,25 %.

BoE uviedla, že inflácia spotrebiteľských cien, ktorá vlani v decembri dosiahla takmer 30-ročné maximum 5,4 %, podľa všetkého vyvrcholí v apríli na úrovni približne 7,25 %. To by bola najvyššia miera inflácie od začiatku 90. rokov minulého storočia, keď sa ostrovná ekonomika prepadla do recesie. A tiež vysoko na cieľom BoE, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.

Medzitým britské energetické regulačné úrady vo štvrtok zvýšili maximálny účet za energie pre typickú domácnosť o približne 700 libier na takmer 2000 GBP (2398,22 eura).

BoE na rozdiel od prístupu Európskej centrálnej banky varovala tiež, že má v pláne ďalšie "mierne sprísnenie" menovej politiky, aj keď rast ekonomiky poškodí globálne zvyšovanie cien energií a tovarov.

"Vzhľadom na súčasnú napätú situáciu na trhu práce a pokračujúce známky dlhšie pretrvávania nákladových a cenových tlakov všetci členovia výboru usúdili, že zvýšenie sadzieb bolo na tomto zasadnutí opodstatnené," uvádza zápisnica zo zasadnutia BoE z 2. februára.

Vysoká inflácia znamená, že príjmy domácností po zdanení klesnú v tomto roku o 2 % a v budúcom roku o 0,5 %, zatiaľ čo slabnúci dopyt vytlačí nezamestnanosť do troch rokov na úroveň 5 %.

BoE zároveň uviedla, že začne utlmovať svoj program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote 895 miliárd libier tým, že prestane reinvestovať splatné vládne aktíva a predá oveľa menšie zásoby podnikových dlhopisov.

BoE začne obmedzovať nákupy aktív už na budúci mesiac, keď bude splatný britský vládny dlhopis v držbe centrálnej banky. Výnosy vo výške 27,9 miliardy GBP nebudú reinvestované, uviedla BoE. Plánuje tiež znížiť objem podnikových dlhopisov zo súčasných 20 miliárd GBP na nulu najskôr do konca budúceho roka, a to tiež zastavením reinvestícií, ako aj prostredníctvom ich odpredaja.