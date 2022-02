Ľudia začínajú pri hypotékach uprednostňovať dlhšie fixácie

dnes 9:01 -

Aj keď sa zatiaľ nepredpokladá razantné zvyšovanie sadzieb pri hypotékach, ľudia začínajú uprednostňovať dlhšie fixácie. Ako uviedol investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar, volia si tak o čosi drahšie hypotéky, avšak s istotou stabilného úroku na dlhšie obdobie.

V súčasnosti pri hypotékach volia dlžníci dlhšie fixácie pre obavu zo zvýšenia mesačnej splátky hypotéky. "Obavy sú namieste, lebo hypotéka býva dlh vo výške desiatok až stoviek tisíc eur a i malý pohyb sadzby smerom nahor zvýši mesačné výdavky aj o desiatky eur," objasnil Škriniar.

O koľko sa zmenia sadzby hypoték o päť či desať rokov je veľkou neznámou. Známe totiž nie je ani to, aké sadzby budú o pol roka. Banky však už dnes žiadateľov o hypotéku testujú, či zvládnu splácať hypotéku s vyššou splátkou. Konkrétne ide o splátku pri zvýšenej sadzbe o dve percentá.

"Nárast sadzieb o dve percentá v horizonte piatich či desiatich rokov nie je nereálny. Síce na Slovensku poznáme iba pokles sadzieb, v iných krajinách sa o rovnaké percento dokázali v minulosti zvýšiť sadzby v rámci jedného roka," upozornil Škriniar.

Ak by po zvýšení sadzby bola výška splátky príliš vysoká, ponúka sa podľa Škriniara jednoduché riešenie - predĺžiť splatnosť hypotéky. Ak to vek dlžníka dovolí, hypotéka sa môže natiahnuť opäť na 30 rokov, čo zníži splátky dlhu. "Napríklad pri náraste sadzby o 1,1 % až 1,2 % a predĺžení splatnosti o päť rokov by pri uvedenej hypotéke bola splátka na približne rovnakej úrovni ako pred zmenou sadzby," pokračoval Škriniar.

"Úprava splátkového plánu je síce lákavá, no nemusí byť zadarmo. Banky zvyknú za zmenu zmluvných podmienok pýtať poplatok. Preto je dobré sa na rast úrokových sadzieb pripraviť a predísť tak problémom s výškou splátky," upozornil Škriniar. Príprava nie je komplikovaná. Pri podpise úverovej zmluvy je dobré stimulovať splácanie s vyššou úrokovou sadzbou.

"Napríklad investujte 50 eur mesačne a vytvorte si tak finančnú rezervu. Na jednej strane budete zvyknutí míňať o 50 eur menej a pri zvýšenej splátke iba prestanete sporiť. Na strane druhej máte odkiaľ čerpať, ak by splátka bola nad vaše možnosti. A ak nebudete mať problém so splácaním, pokračujte v sporení a na konci hypotéky máte ešte o jednu starosť menej. Máte peknú zásobu peňazí na dôchodok," dodal Škriniar.