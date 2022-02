Trhová hodnota Alphabet sa priblížila k 2 biliónom USD

dnes 20:16 -

Trhová hodnota Alphabet, materskej spoločnosti internetového vyhľadávača Google, sa posunula bližšie k elitnej skupine firiem s hodnotou 2 bilióny USD (1,77 bilióna eur), kam patria napríklad Apple a Microsoft. Akcie Alphabet totiž v stredu vzrástli o 8 % po zverejnení lepších ako očakávaných výsledkov za 4. kvartál v predchádzajúcom dni.

Ak si tieto zisky udrží, mohol by to byť najstrmší jednodňový nárast hodnoty akcií za takmer dva roky. A to by zase mohlo zmierniť niektoré obavy týkajúce sa veľkých technologických firiem, ktoré v uplynulých týždňoch spustili výpredaje v celom sektore.

Veľké technologické firmy zaznamenali v ostatných dvoch rokoch raketový rast vyvolaný pandémiou, keďže ľudia museli pracovať a vzdelávať sa na diaľku, z domu. Ale zároveň regulačné úrady na celom svete mnohé tieto spoločnosti vyšetrujú pre obvinenia z porušovania súkromia a protimonopolných pravidiel.

Akcie Google na začiatku obchodovania v New Yorku vzrástli až o 10,1 % na 3030,93 USD.

Spoločnosť Alphabet oznámila tiež rozdelenie akcií v pomere 20:1, v rámci ktorého akcionárom poskytne 19 akcií za každú akciu, ktorú vlastnia, čím sa ich cena zníži na približne 138 USD za kus na základe utorkovej (1. 2.) uzávierky.

Rozdelenie akcií je metóda, ktorú spoločnosti používajú na nalákanie investorov tým, že ich robia cenovo dostupnejšími.

Tesla a Apple si v minulých mesiacoch rozdelili tiež akcie, aby boli príťažlivejšie pre investorov.

"Rozdelenie sprístupní akcie retailovým investorom a pravdepodobne uľahčí zaradenie do indexu Dow Jones Industrial Average, ale nemá žiadny zásadný vplyv," povedal analytik J. P. Morgan Doug Anmuth.