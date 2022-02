Voľbou do Dozornej rady Sociálnej poisťovne ukončilo plénum rokovací deň

dnes 19:01 -

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne dvoch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša. Zvolili tiež Ľudovíta Pausa ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Touto voľbou zároveň plénum ukončilo druhý rokovací deň 55. schôdze parlamentu.

Nových členov zvolili na päťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť od 11. februára 2022. Keďže nebol zvolený požadovaný počet členov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.

Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jedného zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia.

Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhla Konfederácia odborových zväzov SR troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra, Spoločné odbory Slovenska navrhli jedného kandidáta, Mareka Šveca. Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov navrhla Republiková únia zamestnávateľov jedného kandidáta, Ľudovíta Pausa.

Poslanci skončili stredajší rokovací deň skôr, a to hlasovaním a voľbou členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Dohodli sa tak na poslaneckom grémiu, ktoré zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s neprítomnosťou viacerých poslancov a prepadaním ich bodov na záver schôdze.

Vo štvrtok (3. 2.) by mali poslanci pokračovať v otvorenej diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ. Opätovne do poradia by po prerokovaní tohto bodu mali byť zaradené dva návrhy, ktoré sa pôvodne prepadli na záver schôdze pre neprítomnosť predkladateľov. Ide o návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) na úpravu možnosti skrátenia volebného obdobia v ústave a o novelu živnostenského zákona z dielne poslanca Petra Kremského (OĽANO), ktorá hovorí o novej viazanej živnosti, ktorou je právne poradenstvo.