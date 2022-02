Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve a turizme by sa malo zjednodušiť

dnes 18:01 -

Zamestnávanie pracovníkov na vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu by sa malo zjednodušiť. Zároveň by sa mali znížiť mzdové náklady s tým súvisiace. Počíta s tým novela Zákonníka práce, ktorú v stredu poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania.

K naplneniu cieľa návrhu zákona má prísť aj prostredníctvom výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce v sume ustanovenej podľa zákona o sociálnom poistení.

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce by podľa návrhu mala byť od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca. "Týmto sa zabezpečí zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní a odhlasovaní tohto zamestnanca," konštatujú predkladatelia v dôvodovej správe.

Pre takého zamestnanca by však v podobe odvodovej odpočítateľnej položky mala existovať výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jej suma sa navrhuje vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. "Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti," priblížili predkladatelia. Zamestnanec a zamestnávateľ by z tohto príjmu platili poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie, zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce dosiahne zamestnanec mesačný príjem v sume vyššej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti by platil zamestnanec, ale aj jeho zamestnávateľ len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou.

Vzhľadom na to, že poistenec by mal v tomto prípade výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, obdobia poistenia, počas ktorých nebude platiť poistné, sa podľa návrhu nebudú hodnotiť na nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky a na dávku v nezamestnanosti. Za tieto obdobia poistenia by tak poistenec, respektíve jeho pozostalí nemali mať nárok na uvedené dávky.