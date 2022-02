P. Kremský: Občanom treba povedať pravdu - inflácia bude ďalej rásť

dnes 17:33 -

Úlohou Národnej banky nie je chlácholiť ľudí sladkými rečami. Riziko rastu inflácie na Slovensku je veľmi silné, živí ho najmä zdražovanie energií, stavebných materiálov, potravín a práce. Inflácia môže v niektorých mesiacoch tohto roka presiahnuť aj 10 percent, keďže k zdražovaniu prispieva aj politické napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. Úlohou Národnej banky Slovenska je varovať občanov a nie ich chlácholiť sladkými rečami, myslí si predseda hospodárskeho a člen finančného výboru parlamentu Peter Kremský.

"Veľmi ma prekvapilo vyjadrenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, že inflácia na Slovensku vystúpi tento mesiac na svoj vrchol 7 percent, a potom bude klesať. S číslom v januári možno súhlasiť, ale že už nebude ďalej stúpať, ale klesať?Ako môže guvernér NBS šíriť takýto ničím nepodložený optimizmus, keď ekonomické ukazovatele signalizujú opak?,“ pýta sa P. Kremský.

Ceny energií sa podľa neho zvýšili o desiatky až stovky percent. Objavuje sa nedostatok niektorých tovarov, napríklad stavebných materiálov, ktoré výrazne zdražujú. Nedostatok je aj ľudí, takže sa zvyšujú platy. “Keď sa to premietne do ceny výrobkov, od chleba a mäsa až po nehnuteľnosti, inflácia bude stúpať nad 10%, a to minimálne počas celého roka,” vysvetľuje člen finančného výboru.

Úlohou guvernéra je nechlácholiť ľudí, ale im povedať pravdu, ktorá vychádza z faktov. Jeho úlohou je varovať občanov, že vysoká inflácia znehodnotí ich úspory vrátane dôchodkových fondov a navrhnúť im, ako sa pred tým môžu brániť, myslí si Kremský.“Petra Kažimírasom sa na to opýtal na Finančnom výbore, odpovedi sa však vyhol. Treba však byť k sebe úprimní a hovoriť ľuďom pravdu. Nie sme tu na to, aby sme občanov chlácholili sladkými rečami a maľovali veci na ružovo. Preto sa na to budem pýtať ďalej,” hovorí poslanec.

500 expertov z celého sveta v nedávnom prieskume agentúry Reuters označilo vysokú infláciu za najväčšiu hrozbu pre svetovú ekonomiku, väčšiu ako COVID. Inflácia na Slovensku vlani celý rok rástla a v decembri sa dostala na 5,8%, čím prekonala 18-ročný rekord. Vlani ju ešte tlmili ceny potravín a bývania, naopak, tento rok ju budú posilňovať. Podobne ako ceny pohonných hmôt, automobilov, nehnuteľností a ďalších produktov.TASR o tom informoval poslanec NR SR Peter Kremský (OĽANO).