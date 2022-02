Ako skromný BioNtech urobil obrovský skok po spojení so spoločnosťou Pfizer

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/AP

dnes 0:52 -

Malé technologické firmy, keď prišli na veľmi sľubnú inováciu, sa ocitnú pred dilemou. Predaj patentu, predaj spoločnosti alebo predaj oboch? Skúsime inováciu vyvinúť sami? Pripojíme sa k inej spoločnosti? Ak nápad predáte, nebudete sa môcť podieľať na jeho potenciálnom raste. Bez potrebných schopností a veľkosti môže byť vlastný vývoj zložitý. A spolupráca medzi spoločnosťami je vždy náročná.



Technologický pokrok nebude mať vplyv, pokiaľ nebude uvedený na trh. Mladé a malé spoločnosti často vytvárajú inovácie, ale chýbajú im potrebné zručnosti na ich rozvoj. Chýbajú im finančné možnosti, aby mohli investovať do rastu. Nemajú žiadne komerčné zdroje, žiadnu renomovanú značku, žiadne kontakty, žiadne zastúpenie na trhu, žiadnu predajnú sieť... To ich robí veľmi zraniteľnými voči silnejším konkurentom, ktorí, ak sa im podarí zopakovať inováciu, ju aj rýchlo rozšíria.



Na druhej strane veľké spoločnosti môžu využiť všetku svoju silu na to, aby rástli naplno a obsadili na trhu miesto, z ktorého ich bude veľmi ťažké vytlačiť. Ale niekedy to nie je také jednoduché ani pre obrov. Napríklad, keď je inovácia chránená patentom alebo nie je ľahko replikovateľná alebo vylepšiteľná. V takom prípade sa inovácia stáva strategickou schopnosťou, ktorú treba dosiahnuť. A nákup je zvyčajne najrýchlejší spôsob, ako to urobiť.







Môžete si kúpiť spoločnosť alebo jej kapacitu (napríklad patent). Mnohokrát je to jedno a to isté. To je prípad malých spoločností, ktoré nemajú oveľa viac ako ten patent alebo inováciu. Príchod výhodnej ponuky na kúpu je veľkým lákadlom, ktorého mnohí neodolajú.



Je predajom koniec projektu?



Na rozdiel od veľkých spoločností, kde je veľa anonymných akcionárov, malé spoločnosti sú často v rukách len niekoľkých. Nie je nezvyčajné, že možnosť predaja rieši ekonomickú budúcnosť promotérov. Nie je to zlé rozhodnutie, ak je to zámer vlastníkov.



Mnoho podnikateľov však nechce zarábať na svojom podnikaní. V skutočnosti sa „idea ako zmeniť svet“ javí ako druhá motivácia v skupine rodiacich sa alebo nových spoločností. Bez ohľadu na cieľ zakladateľov nesmieme zabúdať, že dosahovanie zisku je nevyhnutné na zabezpečenie budúcnosti každej súkromnej organizácie. Bez vankúša zdrojov by ho každá nepredvídaná udalosť mohla položiť, vrátane konkurenčnej súťaže.



Predaj môže znamenať koniec zapájania sa do projektu. A v každom prípade je to zmena podmienok: stratou vlastníctva sa stráca autonómia a schopnosť rozhodovať. Okrem toho to bude mať dopad aj na ďalších ľudí, ktorí možno svojou účasťou prispeli k úspechu projektu.



Predaj otvára zamestnancom budúcnosť plnú neistoty. Čo ak kupujúci chcú len patent a nemajú záujem o ľudí? Dodávateľov by tiež mohli nahradiť zvyčajní dodávatelia nového vlastníka. A miestna komunita by mohla prísť o príležitosť na ekonomický rast a zamestnanosť, ak by sa výroba odklonila inam.

Ak to firma nedokáže utiahnuť sama a nechce nič predávať, bude musieť hľadať podporu u iných, ktorí majú schopnosti, ktoré jej chýbajú. To sa dá dosiahnuť spoluprácou.



Strategické aliancie vytvárajú flexibilnejší rast, pretože vyžadujú menej zdrojov od každého partnera a umožňujú zachovanie právnej nezávislosti vo zvyšku ich aktivít. Vyžaduje si to však pevné strategické, právne a vzťahové základy.



Povinnosť deliť sa o rozhodovaciu právomoc robí strategické aliancie nestabilnými a ťažko spravovateľnými. Čím viac zdieľate, tým je viac príležitostí na vznik konfliktov a túžby porušiť dohodu.



Jednou z príčin konfliktov sú kultúrne a organizačné rozdiely. Rozmanitosť vytvára kreativitu a komplementárnosť, no zároveň sťažuje komunikáciu a porozumenie.



Ak sú okrem toho spolupracovníci potenciálni konkurenti, je to ešte zložitejšie. Kopetícia (spolupráca kooperujúcich a zároveň konkurentov) je v praxi komplikovaná. Vzťahom sa šíri strach z oportunizmu.







BioNtech, farmaceutická výskumná spoločnosť, ktorá je priekopníkom vo vývoji individualizovaných imunoterapií, vo svojej prezentácii deklaruje: „Usilujeme o využitie plného potenciálu imunitného systému v boji proti rakovine a infekčným chorobám.“ Od svojho založenia v roku 2008 je jej cieľom stať sa poprednou svetovou biotechnologickou spoločnosťou v oblasti individualizovanej medicíny rakoviny.



Inovácie sú však drahé a riskantné a hoci BioNtech urobil významný technologický pokrok, až donedávna nemal svoje účty vyčistené. Tento problém je bežný v malých firmách: nemajú portfólio už ziskových projektov, ktoré im umožňuje financovať nové produkty. V súčasnosti má spoločnosť výkonné portfólio viac ako 20 produktov s trhovým potenciálom 5 rokov. Momentálne však existuje len jedna vakcína, proti Covid-19, výsledok jej strategickej aliancie so spoločnosťou Pfizer.



Príležitosť sa naskytla v roku 2020, keď BioNtech pracoval na vývoji vakcíny proti Sars-CoV-2 (BNT162), založenej na mRNA, ktorú už aplikoval pri svojich terapiách rakoviny. Ale ešte nevstúpil do fázy klinického testovania. Chcelo to veľké schopnosti a veľkú rýchlosť. Na schválenie bolo potrebné vzorky otestovať na desiatkach tisíc účastníkov. Po schválení by boli potrebné značné finančné, priemyselné a logistické zdroje na výrobu a dodávku miliónov dávok vakcín po celom svete. Špecifické podmienky na konzerváciu pri teplote nižšej ako -70 °C túto výzvu ešte viac sťažili.



Globálny farmaceutický gigant Pfizer mal požadované schopnosti. A okrem toho už mal aj predchádzajúce spojenectvo s BioNtech na vývoj vakcíny proti chrípke, tiež založenej na mRNA. Veľký rozdiel vo veľkosti medzi spoločnosťami nie je ideálny stav pre alianciu. Predchádzajúce skúsenosti so spoluprácou im však umožnili urýchliť proces a znížiť riziká.







Pfizer by určite radšej kúpil patent (alebo spoločnosť) a následne ďalej sám vyvíjal vakcínu. Ale návrh BioNtech bol atraktívny aj pre iných mocných nápadníkov, čím sa znížila vyjednávacia sila spoločnosti Pfizer. A navyše, BioNtech mal jasný cieľ, vyvinúť inovatívnu liečbu závažných ochorení na základe imunoterapie. Niet pochýb o schopnosti spoločnosti Pfizer vyvíjať lieky, ale rozmanitosť znamená kreativitu. Aliancia umožnila spoločnosti BioNtech zachovať si nezávislosť.



V septembri 2021 zisky BioNtech presiahli 7 miliárd eur (v porovnaní so stratami viac ako 350 miliónov v predchádzajúcom roku). S týmto finančným vankúšom bude môcť posilniť svoje mnohé projekty proti rakovine a infekčným chorobám. A navyše budete v lepšej pozícii prispievať k spravodlivému prístupu. Pfizer a BioNtech sa zaviazali poskytnúť milióny dávok svojich vakcín proti COVID-19 bez obmedzenia približne 100 krajinám s nízkymi príjmami, hoci niektoré mimovládne organizácie tento účel spochybňujú.