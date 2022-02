Zaradenie plynu a jadra medzi zelené zdroje je výsmechom záväzkov

dnes 16:46 -

Zaradenie zemného plynu a jadrovej energie medzi udržateľné zdroje energie je výsmechom klimatických záväzkov. Tento krok by mohol aktivovať odlev súkromných investícií v hodnote miliárd eur z obnoviteľných zdrojov. To by viedlo len k ďalšiemu prehlbovaniu klimatickej krízy. Uviedla to enviroorganizácia Greenpeace Slovensko v reakcii na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá v stredu prijala svoj návrh "zelenej taxonómie". Greenpeace vyzýva europoslancov, aby návrh zamietli. Zároveň žiada slovenskú vládu, aby ukončila verejné investície do plynovej infraštruktúry a pripravila plán útlmu využívania plynu do roku 2035.

Fosílny plyn je podľa Greenpeace najznečisťujúcejšie palivo v Európskej únii (EÚ), ktorého rastúce ceny stoja za prebiehajúcou energetickou krízou. Tvrdí, že ani jadrová energia nemôže byť považovaná za zelenú. Produkuje nebezpečný rádioaktívny odpad a výstavba nových reaktorov je časovo náročná. "Nedokážu byť preto spustené dostatočne rýchlo na to, aby prispeli k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ do roku 2030. Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2030 je však podľa vedeckej komunity nevyhnutné na to, aby sme zabránili najhorším dôsledkom klimatickej krízy," konštatujú environmentalisti.

Slovensko malo podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej predpoklady, stať sa lídrom stredoeurópskeho regiónu v oblasti klimatickej krízy. Konštatuje, že každým ďalším rozhodnutím vlády sa od tohto líderstva ako krajina vzďaľujeme.

"Podporiť zahrnutie fosílneho plynu medzi zelené investície je len ďalším dôkazom toho, že vláda a naši politickí predstavitelia radi hovoria o tom, ako riešia klimatickú krízu, ale keď príde na činy, postavia sa na stranu znečisťujúcich fosílnych spoločností," hovorí Juríková.

Podľa návrhu EK sa výroba energie z plynu bude považovať za zelenú iba počas prechodného obdobia. Nie je hodnotená ako udržateľný zdroj energie, má však nižšie emisie uhlíka a dá sa použiť pri prechode na bezuhlíkovú ekonomiku. Jadrové elektrárne sa budú považovať za ekologické, ak bude existovať stratégia a financovanie na neutralizáciu rádioaktívneho odpadu. Nové jadrové elektrárne by mali dostať stavebné povolenia len do roku 2045.

Po zverejnení textu Komisie bude mať Európsky parlament k dispozícii šesť mesiacov, aby odobril alebo zamietol tento návrh. Rada EÚ (členské štáty) sa tiež bude týmto projektom zaoberať, na zablokovanie návrhu EK by však bola potrebná blokovacia väčšina 20 členských štátov, čo sa zdá nepravdepodobné.