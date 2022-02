Straty pre štát z nákupnej turistiky sú menšie, ako zo zníženia DPH

dnes 16:31 -

Straty pre slovenský štátny rozpočet z tzv. nákupnej turistiky sú menšie, ako straty z prípadného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) k úvahám o znížení DPH na potraviny, ku ktorému pristúpili napríklad vlády v Maďarsku či Poľsku.

"Podľa našich prepočtov to, čo (slovenská) štátna kasa stratí nákupmi (Slovákov) za hranicami je výrazne menej, ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH. Máme našťastie slobodný prechod cez hranice, takže ak niekto uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetriť nejaké eurá pri nákupe za hranicami, je slobodný tak konať. Pre ochranu verejných financií je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu DPH, ako podliehať nejakej panike. Následne by totiž nikto zníženú sadzbu DPH už nezvýšil," spresnil.

Poznamenal, že Slovensko je štátom, ktorý 30 rokov "nebol schopný hospodáriť s plusom". "Politici 30 rokov štát len a len zadlžovali. Ak máme byť zodpovední voči našim deťom a vnúčatám, tak nemôžeme robiť nezodpovedné kroky," podčiarkol.

Doplnil, že v návrhoch na zníženie DPH na vybrané potraviny nevidí momentálne ekonomický zmysel. "Veríme v predpoklady aj Národnej banky Slovenska, aj ECB, že inflácia by mala v dohľadom čase začať klesať. Verím, že ten pokles bude rýchlejší, ako dúfame," dodal Matovič.