Spracovávame legislatívnu podobu daňovej reformy, je bez kompromisov

dnes 15:46 -

Legislatívni odborníci Ministerstva financií (MF) SR spracovávajú legislatívnu podobu celej daňovo-odvodovej reformy. Povedal to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu. Reforma nadobúda legislatívnu podobu bez kompromisov, teda tak, ako ju Matovič aj pôvodne navrhol.

"Štvrtý týždeň legislatívny odbor na ministerstve financií veľmi intenzívne spracováva legislatívnu podobu celej reformy," vyhlásil Matovič s tým, že kompromisy zatiaľ rezort neurobil žiadne. "V tej podobe, ako som navrhoval, zatiaľ sa spracováva legislatíva," zopakoval Matovič.

Minister financií predstavil svoju daňovo-odvodovú "revolúciu" na štyroch tlačových konferenciách uprostred novembra minulého roka.

Počas prvej konferencie predostrel svoju víziu o novej podpore rodín s deťmi. Táto časť spočíva vo zvyšovaní niektorých rodinných príspevkov pre rodiny s deťmi - prídavku na dieťa, daňového bonusu, príspevku na krúžky a doučovanie a rekreačného bonusu. Príspevky by sa odvíjali od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy tvoria 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.

Následne ukázal, ako by sa mohla po novom zdaňovať práca. Navrhol, aby bol celý systém zdaňovania práce založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň.

Na tretiu konferenciu si zase nechal zmeny pre podniky. Daň z príjmu pre právnické osoby (DPPO) by sa mohla podľa jeho návrhu znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície, či možnosť tzv. skupinového zdaňovania.

V poslednom rade predstavil časť "revolúcie", ktorá sa týkala živnostníkov a reštaurácií. Účtujúce samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali podľa jeho návrhu platiť o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci, a to 29 %. Ako alternatíva voči paušálnym výdavkom by mala fungovať paušálna daň vo výške 29 %. DPH pre služby reštaurácií by mala predstavovať desať percent. To posledné však podmieňuje zavedením detského menu, tzv. "eko menu" a povinným servírovaním krčahu vody grátis automaticky ku každému jedlu. Zmeny navrhol aj pri tringeltoch, tie by mali byť po novom súčasťou účtu, a to vo výške deviatich percent z celkovej sumy účtu bez DPH.