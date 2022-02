Lučenská firma Invictum Holdings dostane stimul takmer 2,4 milióna eur

dnes 12:01 -

Spoločnosť Invictum Holdings, ktorá plánuje v Lučenci vybudovať centrum podnikových služieb, dostane štátny investičný stimul vo výške takmer 2,4 milióna eur. Firma chce investovať 7,7 milióna eur a do roku 2025 by mala vytvoriť 86 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.

Invictum Holdings je rodinná firma s pôvodným zameraním na lesnícko-drevársky sektor a je majetkovo prepojená na sedem ďalších spoločností. "Zámer prijímateľa na zriadenie nového centra podnikových služieb je dôsledkom plánovaného rozšírenia skupiny. Rast vyžaduje podporu z centra podnikových služieb, keďže novým spoločnostiam v zahraničí plánuje prijímateľ poskytovať komplexné podnikové služby vrátane účtovníctva, informačných technológií, vnútorného auditu, finančného poradenstva, riadenia nákupu a kontrolingu obchodu," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom návrhu.

Firma plánuje v nasledujúcich rokoch výrazný nárast podnikateľských aktivít v rámci skupiny Invictum prostredníctvom založenia spoločností v Ugande, Tanzánii, Hongkongu, Juhoafrickej republike, Srbsku či Rakúsku. Rezort hospodárstva spresnil, že navrhovaná investičná pomoc bude vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 666.000 eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v nominálnej hodnote necelých 1,7 milióna eur. Služby bude novozriadené centrum poskytovať výhradne členom skupiny.