Po roku rastu narazí americká ekonomika do steny

Tento rok začína pre USA s malými náznakmi rastu, pretože neskoršie rozšírenie omikronu spolu s ubúdajúcou podporou v podobe fiškálnych stimulov spôsobilo, že ekonómovia na Wall Street znížili svoje prognózy hrubého domáceho produktu. Skombinujte to s Federálnym rezervným systémom, ktorý sa zmenil na jastrabieho bojovníka proti inflácii a obraz sa zrazu podstatne zmenil. „Ekonomika sa spomaľuje a klesá,“ povedal Joseph LaVorgna, hlavný ekonóm banky Natixis a bývalý hlavný ekonóm Národnej ekonomickej rady za vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. „Nie je to recesia, ale bude, ak sa Fed pokúsi byť príliš agresívny.”



HDP vzrástol v štvrtom štvrťroku 2021 o pôsobivých 6,9 % , čím sa uzavrel rok, v ktorom miera všetkého tovaru a služieb vyrobených v USA vzrástla o 5,7 % na ročnej báze. Stalo sa tak po pandémiou vyvolanom poklese o 3,4 % v roku 2020, v roku, ktorý zaznamenal najstrmšiu, ale najkratšiu recesiu v histórii USA.



Utorkový konjukturálny prieskum vo výrobe ukázal, že tempo nových objednávok sa výrazne spomaľuje. Celkovo to nie je príliš dobrý recept na trvalý rast.



Analytici Goldman Sachs znížili svoj výhľad HDP na prvý štvrťrok na 0,5 % z 2 %. Banka tiež znížila svoj celoročný výhľad na 3,2 %, čo je výrazne pod súčasným konsenzom 3,8 %. „Rast sa pravdepodobne v roku 2022 náhle spomalí, keďže fiškálna podpora sa vytráca a šírenie vírusu v blízkom čase negatívne ovplyvní výdavky na služby a bude predlžovať narušenie dodávateľského reťazca,“ uviedol ekonóm Goldman Sachs Ronnie Walker v poznámke pre klientov.



Podobne aj Bank of America znížila svoje čísla za prvý štvrťrok na 1 % zo 4 % a znížila svoju celoročnú predpoveď na 3,6 % zo 4 %. Vedúci globálneho ekonomického výskumu Bank of America Ethan Harris uviedol štyri dôvody nepriaznivého výhľadu: omikron, ústup v budovaní zásob, menšia fiškálna podpora a tiež prísnejší Fed. „Teraz očakávame fiškálny balík, ktorý bude približne polovičný oproti zákonu Build Back Better Act, s menšími fiškálnymi stimulmi. Myslíme si, že to podporí rast v roku 2022 len o 15-20 bázických bodov v porovnaní s naším skorším odhadom 50 bázických bodov,“ napísal Harris. „Riziká negatívneho rastu pre prvý štvrťrok sú podľa nášho názoru značné.”



Bank of America má vo svojej prognóze ďalší otáznik. Či sa naplní výzva na sedem 25-bodových zvýšení sadzieb v tomto roku. Mark Zandi, hlavný ekonóm v Moody’s Analytics, povedal, že Fed musí byť opatrný, aby nezašiel príliš ďaleko vo svojom boji proti inflácii, ktorá dosahuje najvyššie tempo za takmer 40 rokov. „Vystavujú sa riziku, že to preženú. Očakávania trhu sú päť zvýšení sadzieb, teraz vstupuje do diskusie aj šieste. Zdá sa, že by to mohlo byť príliš veľké zvýšenie sadzieb, vzhľadom na rastúce protivetry v ekonomike.”