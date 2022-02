Bloomberg: Európa sa vďaka počasiu vyhýba najhorším scenárom energetickej krízy

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:35 -

Mierna zima obmedzuje v tejto vykurovacej sezóne dopyt, čo spomaľuje čerpanie plynu zo zásobníkov. Zároveň sa zvyšujú dodávky vďaka lodným zásielkam skvapalneného zemného plynu (LNG

Pretože na obzore nie sú žiadne veľké mrazy, mohli by sa podľa analytika Thomasa Rodgersa zo spoločnosti ICIS zásoby plynu v Európe, ktoré sa nachádzajú na rekordných minimách pre toto ročné obdobie, vrátiť do konca februára k normálu. To by znamenalo úľavu pre región, ktorý teraz prechádza najhoršou energetickou krízou od ropného šoku v 70. rokoch minulého storočia, upozorňuje Bloomberg.

Európu od leta trápia slabšie dodávky od kľúčového dodávateľa, ktorým je Rusko. Situáciu navyše zhoršujú prerušenie ťažby na nórskych poliach, odstávky francúzskych reaktorov a ukončenie prevádzky polovice nemeckých jadrových elektrární. "Zatiaľ pomáha počasie," uviedol analytik ropného a plynového trhu Ron Smith zo spoločnosti BCS Global Markets. "Situácia rozhodne vyzerá lepšie ako na konci decembra, pokiaľ ide o to, či to dokážeme vydržať do marca," dodal.

Januárové teploty sa pohybovali nad normálom, čo zmiernilo tlak na trh v čase eskalácie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vyvolala obavy z prerušenia dodávok v dôsledku vojenského konfliktu. Hoci prípadné prerušenie dodávok predstavuje hrozbu najmä pre východnú Európu, mohli by mať tieto udalosti vplyv na celý globálny trh,

Rusko síce popiera, že plánuje inváziu na susednú Ukrajinu, obchodníkov však pretrvávajúca neistota znervózňuje. "Silná závislosť na Rusku zostáva najväčším rizikom pre trh s plynom v Európe," uviedol analytik Georgi Slavov z maklérskej spoločnosti Marex Spectron.

Európske zásoby plynu by túto zimu ešte stále mohol ohroziť príchod dlhšieho mrazivého obdobia. Zatiaľ však dlhodobé predpovede signalizujú teplejší február a marec, čo analytik Will Hares z Bloomberg Intelligence označil za „požehnanie od matky prírody“. Situáciu pomáhajú zlepšovať aj silné vetry, vďaka ktorým veterné elektrárne v Británii v posledných dňoch produkujú rekordné množstvo elektriny, čo uľavuje plynovým elektrárňam, píše Bloomberg.

Európske zásoby plynu sa na začiatku roka nachádzali deväť miliárd kubických metrov pod predchádzajúcim sezónnym minimom, tento rozdiel však odvtedy klesol o viac ako polovicu. Podľa Rodgersa by sa zásoby mohli vrátiť k obvyklým úrovniam z posledných rokov do konca februára za predpokladu, že sa odber bude aj naďalej pohybovať na úrovni tohtoročného priemeru.

K Európe je navyše vľúdny aj globálny trh. Mierna zima v decembri vytvorila v Číne prebytok LNG, takže krajina môže časť dodávok predávať iným odberateľom. V Brazílii potom dažďa zvýšili výkon vodných elektrární, čo tiež uvoľnilo dodávky LNG, píše Bloomberg.

Zvýšenie dodávok v krátkom období však nutne nemusí znamenať trvalé riešenie energetickej krízy v Európe. Ceny termínových kontraktov ukazujú, že náklady na plyn zostanú vyššie ako obvykle až do roku 2025, kedy by malo začať fungovať väčšie množstvo LNG projektov. Navyše neexistuje takmer žiadny rozdiel medzi cenami dodávok pre leto a pre zimu, čo podkopáva motiváciu európskych energetických podnikov vytvárať si zásoby.





Zatiaľ však Európa ťaží zo zvýšených dodávok LNG. Minuloročný prudký rast cien plynu v Európe prilákal zásielky zo Spojených štátov a Afriky. V januári tak dodávky LNG do európskych prístavov podľa spoločnosti Kpler dosiahli rekordných 11,9 milióna ton.

Na ceste by navyše mohla byť ďalšia úľava. Hoci v januári dodávky plynu z Ruska prostredníctvom plynovodov klesli, pretože energetické spoločnosti nakupovali plyn na promptnom trhu alebo čerpali zo zásob, vo februári alebo marci tieto dodávky pravdepodobne zosilnia, pretože nižšie ceny podporia dopyt, uviedla spoločnosť Sinara Financial po nedávnom stretnutí s ruským plynárenským gigantom Gazprom .

Prípadný konflikt Ruska s Ukrajinou by mohol predstavovať hrozbu pre zhruba tretinu ruských dodávok do Európy. Podľa mnohých obchodníkov je však nepravdepodobné, že by Gazprom dodávky prerušil. Ruský podnik dodávky nezastavil ani počas studenej vojny, ani počas anexie ukrajinského polostrova Krymu v roku 2014, upozorňuje agentúra Bloomberg.

"Aj keby sa rozpútali nejaké nepriateľské akcie, očakával by som, že Rusko nejakým spôsobom zaistí plnú realizáciu dodávok," uviedol Smith. Dodal, že Rusko by mohlo napríklad využiť rezervnú kapacitu plynovodu Jamal vedúceho cez Bielorusko. "Nedomnievam sa, že Gazprom by dodávky dobrovoľne prerušil," vyhlásil.